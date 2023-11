Poços de Caldas terá dois delegados na Conferência Nacional de Cultura, em Brasília

4ª Conferência Nacional de Cultura acontece em março de 2024, em Brasília, com o tema “Democracia e Direito à Cultura”.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O município de Poços de Caldas teve dois delegados eleitos para a Conferência Nacional de Cultura, durante a 4ª Conferência Estadual de Cultura, realizada nos dias 20, 21 e 22 de novembro, em Belo Horizonte. O secretário municipal de Cultura de Poços de Caldas, Gustavo Dutra, vai representar o poder público, enquanto que o artista plástico Marcelo Abuchala foi eleito como representante da sociedade civil na 4ª Conferência Nacional de Cultura, que acontece em março de 2024, em Brasília, com o tema “Democracia e Direito à Cultura”.

O município foi representado pelas pessoas delegadas eleitas durante a 5ª Conferência Municipal de Cultura. Estiveram em BH na delegação de Poços de Caldas: Danielle Vilas Boas, Marcelo Abuchala, Diego Belchior de Ávila, Marcus Veniciu Serafim de Mattos, Guilherme Eduardo Teixeira e Gustavo Dutra.

Como representante da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o secretário municipal de Cultura de Poços de Caldas foi o facilitador do Eixo I, que debateu a temática “Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura”. “As conferências são instâncias de grande relevância para a discussão e acompanhamento das políticas públicas para a cultura. Certamente, será um momento muito produtivo poder participar também da Conferência Nacional como delegado, representando Minas Gerais e Poços de Caldas”, destaca.

O artista plástico Marcelo Abuchalla foi eleito como representante da sociedade civil. “Nos últimos dias estivemos em Belo Horizonte para a 4a Conferência Estadual de Cultura. Foram discutidos cinco eixos e, mais uma vez, participei do eixo da Diversidade. Foram três dias intensos de muito trabalho. Todo esse trabalho claro, ainda em desenvolvimento, em um momento terá aplicabilidade e teremos resultados, como editais em outras formas de comunicação como braile ou libras, para contemplar as pessoas com deficiência”, ressalta.

Participação

Esta foi a primeira vez que a artista e produtora cultural Danielle Vilas Bôas participou da conferência em âmbito estadual. “Foi minha primeira participação em uma conferência estadual. Pude conhecer trabalhadores da cultura de vários segmentos e contextos. Esta experiência amplia a visão, expande nossa rede de contatos, e possibilita a interação com a diversidade artística e cultural mineira. Sobretudo é um espaço onde podemos aprender e exercitar o debate acerca das políticas públicas e lutar pela continuidade de ações que promovam a cultura em diferentes espaços do território. Ficamos 10 anos sem conferências de cultura e, somado a outras ações que nos impactaram tão negativamente, esta foi uma possibilidade de retomar questões fundamentais para a garantia de direitos. A presença e o protagonismo das mulheres durante todo o evento foi bem bonito de se ver. Certamente, um momento de grande aprendizado que pretendo levar para os meus trabalhos artísticos, produções culturais e militância”, avalia.

Já o músico Diego Belchior de Ávila participou da 3ª Conferência Estadual de Cultura, há dez anos. “Eu estive presente como delegado na 3ª Conferência Estadual de Cultura em 2013, e tive a oportunidade de ir agora na 4ª edição, após 10 anos. É notável que esse longo hiato quebra o acompanhamento e a troca de experiências entre os municípios, principalmente entre os agentes culturais da sociedade civil, e torço para que a próxima conferência não demore tanto tempo. No mais foi uma alegria imensa participar, conhecer agentes culturais e realidades distintas de tantas cidades, reconectar e criar novas redes, mesmo com tamanha desorganização desta última edição se comparada com a de 2013. Que os gestores olhem com mais carinho pras cidades do interior de Minas e aprendam com os erros apontados pela classe, dando um real suporte para a participação de muito mais cidades do interior na próxima edição”, analisa.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas