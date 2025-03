Poços de Caldas tem filas para exames de Colonoscopia e tomografia zeradas

O objetivo é continuar trabalhando para que os demais procedimentos de colonoscopia e tomografia também possam zerar a fila o mais breve possível.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Uma ótima notícia para a população de Poços de Caldas: a fila para exames de colonoscopia ambulatorial não hospitalar e tomografia sem contraste foi completamente zerada na cidade.

A conquista é resultado de uma ação importante da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, que implementaram um plano emergencial de remanejamento interno de serviços para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a atendimentos de qualidade, com agilidade e eficiência. Desde o início do ano, já foram realizados 2.021 exames de tomografia, um marco significativo para a saúde pública local.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo é continuar trabalhando para que os demais procedimentos de colonoscopia e tomografia também possam zerar a fila o mais breve possível.

“Nossa equipe segue empenhada e trabalhando em prol da saúde e do bem-estar da população. A previsão é que mais filas sejam reduzidas e até zeradas nos próximos meses. Esse é um avanço importante, que mostra que a saúde pública não parou. Além disso, com a economia de mais de R$ 2 milhões em dois meses após a rescisão do convênio anterior, a Secretaria busca sanar outras necessidades prioritárias da população”, afirma Dr. Luis Augusto – Secretário Adjunto de Saúde

Sobre a Colonoscopia ambulatorial e tomografia sem contraste

A colonoscopia é um exame fundamental para a detecção precoce de doenças como o câncer colorretal, um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil. Já a tomografia sem contraste é amplamente utilizada para investigar diversas condições, como traumatismos cranianos, doenças pulmonares e alterações abdominais.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas