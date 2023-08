Poços de Caldas sedia Pré-Conferência Regional de Assistência Social

As Conferências, realizadas anteriormente, foram fundamentais para identificar e levantar atuais demandas de assistência social em cada região.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Foi realizado nesta terça-feira (01) a Pré-Conferência Regional de Assistência Social de 2023, promovida pelo Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), reunindo cidades do Sul de Minas.

O evento trata-se de reuniões preparatórias e territorializadas, nos municípios de Minas Gerais, abrangendo as 22 Diretorias Regionais da Sedese. As cidades que sediarão os eventos até o mês de setembro são: Curvelo, Ipatinga, Poços de Caldas, Varginha, Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Muriaé, Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberaba, Patos de Minas, Montes Claros, Divinópolis, Passos e Barbacena.

O evento contou com palestras e debates sobre diversos temas. Este ano, o tema central das conferências é a “Reconstrução do Suas: o Suas que temos e o Suas que queremos”, QUE abordar questões cruciais para o aprimoramento e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), com intuito de torná-lo mais eficiente e atuante na garantia dos direitos sociais da população.

As Conferências Municipais de Assistência Social, realizadas anteriormente, foram fundamentais para identificar e levantar atuais demandas de assistência social em cada região. Além disso, durante esses encontros municipais, foram eleitos os delegados que participarão das pré-conferências regionais, representando os municípios e, posteriormente, da conferência estadual.

Poços de Caldas realizou, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social em junho. O encontro, realizado no Instituto Federal do Sul de Minas – campus Poços de Caldas, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social. “É um momento muito importante para discutir as políticas públicas, colocando em pauta o que pode ser melhorado na assistência, com a participação dos profissionais e usuários do SUAS, que fazem suas sugestões para que ações sejam efetivamente aperfeiçoadas”, ressalta a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas