Poços de Caldas sedia o 1º Congresso Brasileiro de Inteligência Artificial na Saúde

Durante os dois dias, o congresso trará debates sobre fundamentos da IA na saúde, saúde digital, ética e regulamentação, formação profissional, etc.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas será palco do 1º Congresso Brasileiro de Inteligência Artificial na Saúde, nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, no Espaço Cultural da Urca.

O evento da iniciativa privada, é pioneiro no país e visa reunir profissionais das áreas da saúde, tecnologia e inovação em um ambiente de aprendizado, troca de experiências e construção de soluções para o setor.

Com uma programação extensa e multidisciplinar, o congresso pretende debater os principais avanços, aplicações e desafios da inteligência artificial na saúde, abordando desde a gestão hospitalar até o desenvolvimento de medicamentos, diagnósticos e práticas de cuidado humanizado.

O evento promete ser um ponto de encontro para quem deseja entender, aplicar e liderar a transformação digital na saúde, com base ética, científica e voltada ao bem-estar da sociedade.

Programação:

Entre os destaques da programação estão mesas-redondas, conferências internacionais, workshops e apresentações de trabalhos científicos, promovendo uma imersão completa nas temáticas atuais do setor.

A abertura do evento contará com nomes de referência nacional e internacional, como o Prof. Dr. Rodrigo Antonio Faccioli, o Prof. Dr. José Diogo Marques dos Santos (Portugal), o Prof. Dr. José Eduardo Krieger e o Prof. Dr. Marcio Biczyk, que fará a palestra magna de abertura com o tema: “As inovações da IA e suas perspectivas no avanço da saúde”.

Durante os dois dias, o congresso trará debates sobre fundamentos da IA na saúde, saúde digital, ética e regulamentação, formação profissional, avanços em pesquisas, diagnóstico por imagem, telemedicina, gestão em saúde, cirurgias robóticas, oncologia, saúde mental e as perspectivas futuras da IA no setor.

Além disso, será promovido um Workshop Internacional Pré-Congresso com o tema “A inteligência artificial explicável: Uma visão prática dentro da análise de sinais e dados em saúde”, conduzido por especialistas como o Prof. Dr. Carlos Sacomani, a Profa. Dra. Betânia Dell’Agli e o Prof. Ms. Asdrúbal Cesar da Cunha Russo.

O congresso é voltado a médicos, residentes, acadêmicos, estudantes e profissionais da área da saúde e tecnologia, interessados em explorar como a inteligência artificial pode ser aplicada com responsabilidade e eficiência na melhoria do cuidado com a vida.

Confira a programação aqui: https://cbias.com.br/programacao/

As inscrições científicas seguem abertas até o dia 6 de julho de 2025, e os interessados devem acessar o site oficial do evento: https://cbias.com.br/inscricao/. Já as inscrições para o congresso são realizadas exclusivamente online e também poderão ser feitas presencialmente durante o evento.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas