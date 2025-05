Poços de Caldas se destaca no crescimento turístico de Minas Gerais

Em 2024, a cidade registrou um aumento de 24% nas buscas por hospedagem, consolidando-se como o 3º destino mais procurado de Minas, atrás de BH e Monte Verde.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Minas Gerais vive um momento de crescimento econômico impulsionado pela força do turismo, da hospitalidade e da cultura. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Observatório do Turismo de Minas Gerais, o estado superou a marca de 32 milhões de turistas em 2024, registrando um crescimento de 11,8% na atividade turística, número que representa mais que o dobro da média nacional.

O setor é atualmente um dos principais vetores de desenvolvimento econômico de Minas, responsável por milhares de novos empregos e pela atração de investimentos estruturantes em todas as regiões do estado. Através de uma estratégia articulada de promoção, incentivos e valorização da originalidade das experiências mineiras, Minas Gerais se consolidou como o principal destino de investimentos hoteleiros do Brasil.

A chegada de empreendimentos internacionais, a revitalização de patrimônios históricos e a consolidação de uma rede diversa de pousadas, resorts e hospedagens de charme ilustram como Minas Gerais transformou sua vocação em política pública e desenvolvimento real.

Poços de Caldas: destino em ascensão

Entre os destinos que têm contribuído diretamente para essa liderança mineira no turismo, Poços de Caldas se destaca como uma referência. Em 2024, a cidade registrou um aumento de 24% nas buscas por hospedagem, consolidando-se como o terceiro destino mais procurado de Minas Gerais, atrás somente de Belo Horizonte e Monte Verde.

Esse crescimento expressivo é resultado de investimentos estratégicos em infraestrutura, segurança e profissionalização dos serviços turísticos. A concessão de atrativos turísticos à iniciativa privada, por meio da parceria com a empresa Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas, tem permitido a revitalização e manutenção de importantes pontos turísticos como o Parque do Cristo, que recebeu cerca de 620 mil visitantes em 2024, e o teleférico, com mais de 185 mil usuários no mesmo período.

Atualmente, a cidade conta com cerca de 11 mil leitos em 50 hotéis, que têm registrado altas taxas de ocupação, especialmente durante feriados e férias escolares. A expectativa é manter uma ocupação média anual de 60%, reflexo direto da crescente demanda turística.

Eventos culturais e esportivos, como o tradicional Festival de Inverno, também têm papel fundamental para atrair visitantes ao longo de todo o ano, combatendo a sazonalidade e promovendo a movimentação contínua da economia local. Somente em julho de 2024, por exemplo, foi registrado um aumento de 15,8% no número de visitantes, impulsionado pelas atrações do festival e pelas férias escolares.

Além do setor de hospedagem, o turismo em Poços de Caldas impulsiona diversos outros segmentos da economia local, como gastronomia com o projeto Mesa de Minas”, uma iniciativa inédita voltada à valorização da rica culinária mineira, ao fortalecimento da identidade gastronômica local e à consolidação do município como um dos principais destinos do turismo gastronômico em Minas Gerais, comércio e artesanato, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento sustentável. A cidade também investe em práticas de turismo sustentável, que equilibram o crescimento do setor com a preservação ambiental.

Com projeções otimistas para 2025, Poços de Caldas avança para se consolidar como um polo turístico inovador, sustentável e competitivo, contribuindo diretamente para o protagonismo de Minas Gerais no turismo nacional.

À frente da Secretaria Municipal de Turismo, Arison Siqueira lidera uma série de iniciativas para potencializar o desenvolvimento turístico da cidade. Entre elas, está a realização de eventos de grande porte, e tem apostado fortemente na profissionalização do setor, com ações como a regulamentação dos guias de turismo, em parceria com a Associação de Guias de Turismo de Poços de Caldas (AGCP). O objetivo é garantir qualidade e segurança aos visitantes, por meio da uniformização, capacitação e identificação dos profissionais.

Outro projeto estratégico é a Rota Vulcânica, que integra Poços de Caldas a municípios vizinhos com base na geografia e na riqueza natural da região. “A Rota Vulcânica representa um marco significativo no fomento ao turismo regional, destacando-se pela qualidade excepcional dos produtos oriundos do seu terroir vulcânico, além do projeto Mesa de Minas que vem impulsionar o turismo gastronômico em Minas Gerais ”, afirma Arison.

Com uma visão estratégica e colaborativa, o secretário reafirma o compromisso da pasta em trabalhar de forma integrada com outros municípios e com o Governo de Minas, promovendo ações que fortalecem a identidade turística de Poços de Caldas e consolidam a cidade como referência no cenário nacional.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas