Poços de Caldas remove mais de 2 mil toneladas de plantas aquáticas da Represa Bortolan

Trabalho realizado durante 2 meses visa conter os impactos ambientais provocados pela proliferação excessiva das macrófitas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Em uma ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Guarda Civil Ambiental, a Prefeitura de Poços de Caldas concluiu a primeira etapa de uma força-tarefa que resultou na remoção de aproximadamente 2.200 toneladas de plantas aquáticas da Represa Bortolan. O trabalho foi realizado ao longo de dois meses e visa conter os impactos ambientais provocados pela proliferação excessiva das macrófitas.

Apesar das plantas aquáticas desempenharem funções ecológicas relevantes, como a filtragem de poluentes, o crescimento descontrolado compromete a qualidade da água, reduz os níveis de oxigênio e interfere no equilíbrio biológico da fauna aquática da região. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Stefano Zincone, a medida tem como foco a restauração ecológica do reservatório.

“Estamos promovendo uma ação essencial para o restabelecimento das condições ambientais do reservatório. O controle das espécies invasoras permite reequilibrar o ecossistema aquático e reforça o nosso compromisso com a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade regional”, destacou o secretário.

A operação de limpeza mobilizou equipes técnicas e equipamentos apropriados, como barco e escavadeira, para garantir a retirada eficiente da vegetação. Todo o material coletado está sendo encaminhado para uma empresa especializada, que transforma os resíduos vegetais em composto orgânico. Esse composto será utilizado em programas de recuperação ambiental, especialmente em áreas minerárias em processo de reabilitação ecológica.

Além da retirada física das plantas, a Prefeitura também desenvolve um projeto de pesquisa científica para investigar as causas da proliferação das plantas aquáticas e de cianobactérias na represa. O estudo envolve análises químicas, físicas e biológicas da água, das plantas e dos sedimentos do local, com o objetivo de subsidiar políticas públicas mais eficazes de controle e prevenção.

Com a conclusão da primeira etapa emergencial, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que o local passará a ser monitorado continuamente e receberá intervenções estruturantes que assegurem a preservação dos recursos hídricos e a recuperação integral da Represa Bortolan.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas