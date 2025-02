Poços de Caldas reforma fonte do Museu Histórico e Geográfico

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas iniciou, na manhã desta quarta-feira (19), as obras de recuperação da Fonte do Museu. A revitalização tem como objetivo disponibilizar um novo atrativo para o carnaval. Durante os quatro dias de festa, a praça receberá o Carnabebê, evento voltado para crianças e pais, com diversas atividades e barracas de alimentação.

A fonte possui aproximadamente 20 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Os trabalhos incluem a impermeabilização, a recuperação de parte dos gradis e das pedras, além da modernização de todo o sistema elétrico e de bombeamento.

Para o secretário de Turismo, Arison Siqueira, a revitalização da fonte será um diferencial para o evento. “As equipes estão trabalhando intensamente para que essa atração esteja pronta no carnaval. Tenho certeza de que fará toda a diferença, tornando a festa ainda mais bonita e divertida”, afirmou.

A Secretaria de Turismo, responsável pela reforma, busca não apenas valorizar o cenário com as águas da fonte restaurada, mas também garantir mais segurança ao público que frequentará o local.

Também nesta semana, equipes do DME instalaram iluminação de LED na Praça dos Imigrantes para coibir atos de vandalismo. Além disso, a fonte da praça passará por revitalização.

Desde o final do ano passado, a Secretaria de Turismo vem promovendo a recuperação das 11 fontes da cidade. Os equipamentos passaram por padronização das bombas, e ajustes estão sendo realizados para facilitar futuras manutenções e agilizar eventuais reparos. As fontes também recebem limpeza diária com produtos específicos.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, reforça seu compromisso com a preservação dos atrativos turísticos do município, promovendo o bem-estar dos visitantes e da população.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas