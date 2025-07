Poços de Caldas recebe um dos maiores eventos do varejo mineiro em setembro

A Convenção Estadual Varejo 360º é o maior evento realizado pela FCDL-MG

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

As novas tendências tecnológicas, como a Inteligência Artificial, estão transformando o setor de comércio e serviços e trazendo uma visão diferenciada no modo de vender, atender e de se relacionar com os clientes. Por isso, cada vez mais, é importante se adaptar a essas mudanças e se preparar para atuar de forma integrada e eficiente em todas as frentes – física, digital e emocional.

E foi de olho nesse movimento, que a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais (FCDL-MG) pensou a programação da 28ª Convenção Estadual Varejo 360º, um dos maiores eventos do setor, em Minas Gerais, e que neste ano será realizado em Poços de Caldas, no período de 28 a 30 de setembro.

Palestras e painéis vão abordar temas como o impacto transformador da IA nos negócios, tecnologia no varejo, panorama político-econômico para 2026, cultura empresarial, desafios das relações humanas, entre outras discussões.

Alguns dos convidados já confirmados são Fernando Schüler – cientista político, palestrante, professor do Insper, colunista da Veja ; Leila Ferreira, jornalista e escritora; Richard Stad, CEO da Aramis; Thiago Varejo, dono da rede de lojas Cabocla e fundador da Varejo Ativo, escola online para vendedores e empreendedores; e Maribel Silva, diretora comercial e de marketing da Calçados Beira Rio.

“Com esse olhar, pensamos uma programação personalizada, com temas relevantes, atuais e essenciais, que vão trazer aos participantes, reflexões e uma maior compreensão desse novo varejo. Tudo sempre visando fortalecer o nosso setor de comércio e serviços e a classe lojista mineira”, explica o presidente da FCDL Minas, Frank Sinatra.

SOBRE A CONVENÇÃO – A Convenção Estadual Varejo 360º é o maior evento realizado pela FCDL-MG e, nesta edição, conta com apoio da CDL Poços de Caldas e do Sebrae Minas. Voltado para empresários mineiros do setor de comércio e serviços, representantes e lideranças do Sistema CNDL, o encontro traz conteúdos relevantes e apropriados ao público, buscando promover o conhecimento, favorecer o relacionamento e fomentar novos negócios.

Para o presidente do Sebrae Minas e da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, apoiar a Convenção Estadual é uma forma de o Sebrae Minas reafirmar o compromisso com o fortalecimento do varejo, dos pequenos negócios e com as CDLs em todo o estado.

“Essa iniciativa da FCDL Minas representa um importante ponto de encontro entre empresários, especialistas e lideranças, que compartilham experiências, antecipam tendências e constroem soluções para os desafios do presente e do futuro. Estamos ao lado dos empreendedores mineiros, promovendo conhecimento, inovação e conexões que geram desenvolvimento econômico e transformação social nos territórios”, afirma Marcelo.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas