Poços de Caldas recebe seminário do Conselho de Contabilidade de Minas Gerais

Inscrições estão abertas para evento que capacitará profissionais da contabilidade da região

Foto: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), por meio do projeto “CRCMG Mais Perto de Você”, realiza o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Sul de Minas, em Poços de Caldas, no dia 13 de março. Destinado aos profissionais da contabilidade e acadêmicos da região, o evento tem entrada gratuita e acontecerá no Teatro do Palace Cassino, localizado na Praça Doutor Pedro Sanches.

Com o objetivo de fomentar o aprimoramento profissional e a troca de experiências entre os profissionais da contabilidade da região, o seminário contará com palestras sobre temas técnicos e de desenvolvimento humano, voltados para a gestão das organizações contábeis.

A presidente do CRCMG, Suely Marques, destaca a importância da iniciativa para a atualização dos profissionais da área: “Estamos honrados em realizar, em Poços de Caldas, na Região Sul de Minas, o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional. Além de promover o aprimoramento profissional e a capacitação contínua, os seminários do projeto ‘CRCMG mais perto de você’ são oportunidades valiosas para fortalecer o setor contábil.”, afirma ela.

Inscrição e ação solidária

As inscrições para o seminário, que pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (AUD: 3; PROGP-RT: 3; PERITOS: 3), podem ser feitas no portal do CRCMG ou no hotsite.

Os participantes que desejarem contribuir com a ação solidária poderão doar, no dia do evento, um litro de água de coco ou uma lata de leite em pó, que serão destinados a uma instituição de caridade da região.

PROGRAMAÇÃO

Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Sul de Minas, em Poços de Caldas

18h – Credenciamento e café de boas-vindas

Credenciamento e café de boas-vindas 19h – Abertura com a presidente do CRCMG, contadora Suely Maria Marques de Oliveira

com a presidente do CRCMG, contadora Suely Maria Marques de Oliveira 19h15min – Momento “Desenvolvimento profissional” ,com a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCMG, contadora Andrezza Célia Moreira

,com a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCMG, contadora Andrezza Célia Moreira 19h25min – Palestra “A Reforma Tributária e os regimes especiais de tributação: efeitos, impactos e oportunidades”, com Christiane Ferraz Dutra, mestre em Contabilidade Tributária, pós-graduada em Contabilidade e Direito Tributário, com especialização em International Financial Reporting Standards (IFRS)Societário e Tributário, graduada em Ciências Contábeis e Direito. Consultora tributária, auditora independente pelo CFC, professora de cursos de pós-graduação e MBA, conselheira honorária do Conselho Estadual de Assuntos Tributários (Ceat) da Federaminas e integrante da Comissão Especial de Estudos Técnicos sobre IFRS do CRCMG

com Christiane Ferraz Dutra, mestre em Contabilidade Tributária, pós-graduada em Contabilidade e Direito Tributário, com especialização em International Financial Reporting Standards (IFRS)Societário e Tributário, graduada em Ciências Contábeis e Direito. Consultora tributária, auditora independente pelo CFC, professora de cursos de pós-graduação e MBA, conselheira honorária do Conselho Estadual de Assuntos Tributários (Ceat) da Federaminas e integrante da Comissão Especial de Estudos Técnicos sobre IFRS do CRCMG 20h25min – Palestra “ Das metas ao propósito: a chave do circuito de recompensa cerebral e neuroplasticidade ”, com Alexandre Alvarenga, especialista em Neurociências, com formação nacional e internacional em Desenvolvimento Humano, 25 anos de experiência corporativa em gestão de vendas, liderança de equipes de vendas, treinamentos e palestras

“ ”, com Alexandre Alvarenga, especialista em Neurociências, com formação nacional e internacional em Desenvolvimento Humano, 25 anos de experiência corporativa em gestão de vendas, liderança de equipes de vendas, treinamentos e palestras 21h30min – Encerramento

AÇÃO SOLIDÁRIA:

Levar no dia e local do evento um litro de água de coco ou uma lata de leite em pó integral, que serão doados a uma instituição de caridade.

Fonte: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais