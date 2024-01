Poços de Caldas recebe segunda etapa de gravações da série ‘Turma da Mônica Origens’

A expectativa é que a produção audiovisual seja lançada na plataforma de streaming até 2025.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas tornou-se novamente o cenário para a segunda etapa das gravações da série ‘Turma da Mônica Origens’. A produção, que iniciou nesta semana, escolheu parques e praças da cidade para representar o icônico ‘Bairro do Limoeiro’, já conhecido dos fãs da trama infantil em outras sequências live-action.

Os olhos estão voltados especialmente para a Praça Pedro Sanches, situada no centro de Poços de Caldas, que se transformou em palco para os eventos da série. Para garantir a segurança e comodidade de toda a equipe envolvida nas gravações, a rua fica temporariamente interditada, com acesso restrito até a quinta-feira (11).

O secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, explicou que a solicitação de interdição partiu da equipe de produção, visando assegurar um ambiente seguro para todos os envolvidos durante os dias de filmagens. Além disso, a medida busca evitar possíveis transtornos para motoristas e pedestres durante as gravações. “Pedimos a colaboração e o entendimento de toda a população para que, nestes dias, utilizem rotas alternativas, considerando o acesso restrito a pedestres devido às gravações”, ressaltou o secretário.

As gravações da segunda etapa da série Original Globoplay se estenderão ao longo do mês, com a expectativa de que a produção audiovisual seja lançada na plataforma de streaming até 2025.

A produção é uma parceria entre a Biônica Filmes e a Mauricio de Sousa Produções, sob a criação de Marina Maria Iório e Daniel Rezende, que também assume a supervisão artística. Isabel Valiante é a responsável pela direção-geral.

Nesta fase da trama, os talentosos jovens atores darão vida aos queridos personagens: Giovanna Urbano, de 8 anos, será Mônica; Felipe Rosa, de 10 anos, interpretará Cebolinha; Manu Colombo, de 8 anos, dará vida a Magali; Bernardo Faria, de 7 anos, representará Cascão, enquanto Sabrina Souza, de 8 anos, foi escolhida para o papel de Milena.

A série ‘Turma da Mônica Origens’ promete revelar os eventos que uniram essa turminha tão amada. Ambientada durante as férias no Limoeiro Palace Hotel com suas famílias, a trama se desenrola em uma gincana disputada após uma chuva inesperada. A participação de Denise, interpretada por Mel Dutra, de 8 anos, a fofoqueira mais amada do Limoeiro, adiciona um toque especial à narrativa. Enquanto enfrentam uma semana repleta de diversão, intrigas, fofocas, investigações, sabotagens e planos infalíveis, as crianças precisam superar desafios para eleger a dona da rua e, assim, formar a turma mais amada do Brasil.

A expectativa é grande, e os fãs aguardam ansiosos por mais uma dose de nostalgia e diversão com a ‘Turma da Mônica Origens’.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, a exposição da cidade em uma série com grande visibilidade, mais uma vez coloca mais uma vez Poços de Caldas como destaque de um destino turístico, atraindo fãs da série que desejam explorar os lugares que foram cenários das gravações.

Fonte: Prefeitura de Poços de Cal