Poços de Caldas recebe pesquisa da ANEEL sobre satisfação do Consumidor

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas foi selecionada para participar da 25ª edição da pesquisa realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), visando apurar o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor – IASC 2024. A pesquisa, iniciada em 2000, busca avaliar a opinião dos consumidores sobre as distribuidoras de energia elétrica, destacando aquelas que se sobressaem em eficiência e qualidade do serviço.

A etapa de campo, conduzida pela empresa Qualitest Inteligência em Pesquisa, acontecerá entre 05 de julho e 18 de outubro de 2024. Durante esse período, entrevistadores da empresa aplicarão questionários estruturados pela ANEEL aos consumidores residenciais dos municípios sorteados, incluindo Poços de Caldas.

O processo de coleta de dados será realizado por meio de entrevistas individuais e presenciais. Para garantir a transparência e a segurança dos participantes, cada entrevistador apresentará um documento denominado “Nota de esclarecimento aos consumidores”, que detalha a motivação da pesquisa e fornece contatos para verificação dos dados do entrevistador. Os consumidores também podem esclarecer dúvidas ligando para o número 167 da ANEEL.

O Prêmio IASC é uma iniciativa da ANEEL que visa reconhecer e premiar as distribuidoras de energia elétrica que se destacam em eficiência, incentivando a melhoria contínua dos serviços prestados. As empresas vencedoras recebem um troféu, um certificado e um selo de qualidade que pode ser utilizado em seu material de divulgação.

Em edições anteriores, a DME Distribuição, responsável pela distribuição de energia em Poços de Caldas, já foi reconhecida e premiada pelo seu desempenho. A participação dos consumidores na pesquisa é essencial para garantir que a avaliação reflita a real percepção sobre os serviços prestados, contribuindo para a constante melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica no país.

A realização dessa pesquisa em Poços de Caldas reforça a importância da opinião dos consumidores para a evolução dos serviços de energia elétrica, promovendo um diálogo transparente e eficaz entre as distribuidoras e seus clientes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas