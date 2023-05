Poços de Caldas recebe o “Road Show: promovendo as relações comerciais Itália – Minas Gerais”

O Road Show é destinado ao empresariado, para trazer oportunidades e fortalecer as relações bilaterais entre a Itália e a grande quantidade de famílias na região.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais – através do Comitê de Interiorização, realiza a primeira edição 2023 do “Road Show: promovendo as relações comerciais Itália – Minas Gerais.”, 05 de maio, às 14h, em Poços de Caldas, promovendo um encontro entre empresários da região sul do Estado de Minas Gerais no Palace Hotel.

Na abertura, às 14h00, a Câmara Italiana lança o livro: “Imigrantes e empreendedores: a influência da imigração italiana em Minas Gerais” em celebração aos 25 anos da instituição.

Para divulgar o livro e apresentar o projeto, a palestra de apresentação do livro com o escritor, Anísio Ciscotto Filho, que conduzirá um bate-papo com o público sobre o processo de desenvolvimento do projeto, sua relação com a história da própria Câmara de Comércio Italiana e com a história dos perfis abordados na publicação.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas