Poços de Caldas recebe II Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil nesta sexta-feira

Será realizado, nesta sexta-feira, 7 de junho, a partir das 13h, no Auditório II da PUC MINAS – Campus Poços de Caldas, o II Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil, promovido pelo programa AEPETI (Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), em parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas.

O evento visa fomentar o debate, promover a conscientização e desenvolver ações concretas que possam ser implementadas em diferentes esferas da sociedade. Para isso, contará com a presença de profissionais e especialistas na área, que proporcionarão uma reflexão aprofundada sobre as estratégias de combate ao trabalho infantil. O primeiro Seminário de Erradicação de Trabalho Infantil ocorreu há oito anos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário disponível no link https://forms.gle/UPTBGT3LhHCcQurQ7. Serão disponibilizados certificados de participação.

Na programação, estão palestras com os seguintes especialistas: Eliane Nogueira, Juíza do Trabalho e Professora do “Núcleo Especializado em Estudos sobre Trabalho Infantil” da UNESP Franca/SP; Andreia Inocêncio, supervisora regional do “Centro de Integração Empresa – Escola” e participante ativa do “Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil”; e Vanessa Tristão, mestra em Serviço Social, presidenta do CMDCA – Franca/SP e participante do “Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil”.

Executado pela Associação de Promoção Humana e Ação Social (APHAS), o Programa de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (AEPETI) atua desde junho de 2023 com a proposta de erradicar o trabalho infantil através de ações estratégias. O foco não está somente na identificação, mas na intervenção, através de encaminhamentos para atividades educacionais, esportivas e culturais, que oferecem alternativas ao trabalho infantil e promovem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, bem como aos seus responsáveis e parentes, já que também são ofertadas oportunidades a todos da família interessados.

