Poços de Caldas recebe Festival de Moto em agosto

Além dos encontros de motoclubes, haverá shows de rock, gastronomia, cervejas artesanais e expositores do mundo do motociclismo

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Poços Moto Festival 2025 vai acontecer na cidade nos dias 8, 9 e 10 de agosto. O local que vai sediar o encontro de amantes das motocicletas é o estacionamento do Estádio Municipal Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, na zona oeste.

Na programação, além dos encontros de motoclubes, haverá shows de rock, gastronomia, cervejas artesanais e expositores do mundo do motociclismo.

A entrada são dois quilos de alimentos não-perecíveis. Os alimentos arrecadados serão doados à Apae.

O evento vai funcionar diariamente a partir das 9h. A programação musical terá, no dia 8, sexta, Zezão Acústico, banda Cuidado e Rock Barão; no dia 9, sábado, Wand Lourenço, Trio Jagunço e banda Pé na Estrada, e, no dia 10 (domingo), Braido e Banjo e Money Chiefs.

Mais informações no Instagram do evento.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas