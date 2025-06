Poços de Caldas recebe encontro em comemoração ao Dia do Fusca

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Neste domingo, 15 de junho, Poços de Caldas será palco de uma celebração especial em homenagem ao carro mais carismático da história automotiva: o Fusca. A Concessionária Volkswagen Germânica, localizada na cidade, sediará um encontro imperdível para os amantes de veículos clássicos, a partir das 9h da manhã.

Organizado pelo grupo FuscaPoços, o evento faz parte das comemorações do Dia Mundial do Fusca e promete reunir diversos modelos do icônico automóvel que atravessou décadas conquistando gerações. A programação inclui uma exposição de carros clássicos, um café da manhã gratuito para participantes e visitantes, além de momentos de confraternização entre os admiradores da cultura automotiva.

“Será um encontro muito especial para todos os amantes do Fusca e da história automotiva. Agradecemos desde já a todos que puderem participar e divulgar o evento”, destaca a organização do grupo FuscaPoços, responsável por manter viva a paixão por este símbolo da indústria automobilística.

A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público. Além de apreciar verdadeiras raridades, os visitantes poderão relembrar histórias, trocar experiências e estreitar laços com outros apaixonados por automóveis antigos.

A Prefeitura de Poços de Caldas apoia a iniciativa, reconhecendo o valor cultural e turístico que eventos como este agregam à cidade. O secretário de Turismo, Arison Siqueira, reforça a importância da ação: “O Fusca é mais do que um carro, ele representa memórias afetivas e momentos históricos que marcaram o Brasil. Eventos como este reforçam o turismo de experiência e fortalecem o vínculo da cidade com o público apaixonado por automóveis clássicos.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas