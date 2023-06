Poços de Caldas recebe encontro de fuscas nesse domingo

Evento será no estacionamento do Parque José Affonso Junqueira

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Clube do Fusca de Poços de Caldas realiza na manhã de domingo (25), um encontro com direito a café da manhã para reafirmar a paixão por um dos carros mais clássicos e elegantes de todo o mundo.

O encontro começa às 9h no estacionamento do Parque José Affonso Junqueira, tradicional ponto de encontro e reencontro dos amantes dos veículos clássicos. Vários fuscas estarão no local para serem apreciados.

Na última quinta-feira (22) foi comemorado o Dia Mundial do Fusca. O modelo é um dos carros mais icônicos da história automobilística, com uma longa trajetória no Brasil e no mundo. O Fusca foi desenvolvido pela Volkswagen na Alemanha, sendo projetado por Ferdinand Porsche e lançado em 1938 como “Volkswagen Type 1”. No entanto, sua produção em massa só começou após a Segunda Guerra Mundial.

No Brasil, a produção do Fusca teve início em 1959. O veículo se tornou extremamente popular no país devido à sua robustez, facilidade de manutenção e preço acessível. Nas décadas de 1960 e 1970, o Fusca se consolidou como o carro mais vendido no Brasil, sendo um símbolo da indústria automobilística nacional. Ele se adaptou às condições brasileiras e ganhou algumas características próprias, como a adoção de motores mais potentes.

Ao longo dos anos, o Fusca passou por diversas atualizações e remodelações em todo o mundo. No entanto, a produção do veículo original foi encerrada na Alemanha em 1978, após mais de 21 milhões de unidades produzidas.

Por aqui, a fabricação continuou por mais algumas décadas, até ser oficialmente encerrada em 1996, com a edição especial “Série Ouro”. Durante esse período, foram produzidos mais de 3,1 milhões de fuscas no país.

Apesar do fim da produção, o Fusca continua sendo amado por entusiastas e colecionadores em todo o mundo. Sua fama e estilo clássico tornaram-no um veículo cultuado, mantendo viva sua presença nas ruas. O veículo deixou um legado duradouro na indústria automobilística, sendo lembrado como um carro querido e emblemático tanto no Brasil quanto no mundo.

O Clube do Fusca existe em Poços de Caldas desde 2004 e possui 110 integrantes, todos proprietários do saudoso veículo. Entre eles, há uma raridade de 1959, o mais antigo do clube.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas