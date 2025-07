Poços de Caldas recebe Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Etapa Regional da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres será realizada em Poços de Caldas, nesta sexta-feira, dia 25 de julho, no Espaço Cultural da Urca, das 8h às 17h.

Com o tema Mulheres Mineiras: Construindo Políticas Públicas Inclusivas e Transformadoras, o evento é um espaço de debate, escuta e decisão coletiva sobre a construção de políticas feitas por e para mulheres.

Durante o encontro serão levantadas e organizadas pautas e demandas para a etapa estadual, que será realizada em agosto na capital Belo Horizonte e, posteriormente, para a etapa nacional em Brasília.

Para participar, é necessário realizar inscrição pelo link: https://forms.gle/RL8nuMve3nSLzUfS8.

O projeto Mulheres de Minas é realizado pelo Instituto Periférico e conta com a organização do Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais e do Governo de Minas, por meio da Sedese, e parceria da Codemge.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas