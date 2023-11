Poços de Caldas recebe Certificação de Eliminação e Selo Prata do Ministério da Saúde por ações contra HIV e Sífilis

A certificação tem validade de três anos, devendo ser solicitada a manutenção da certificação após decorrido esse período.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é uma das seletas cidades a conquistar Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical de HIV e Selo Prata de Boas Práticas Rumo a Eliminação de Sífilis Congênita.

‌ O Ministério da Saúde informou o reconhecimento via e-mail no dia 13/11 “Parabenizamos e reconhecemos o relevante engajamento e participação das equipes técnicas, dos serviços de saúde, dos profissionais da assistência, da gestão municipal e estadual, dos conselhos de saúde, da sociedade civil e dos demais envolvidos no esforço da Certificação, que contribuem de maneira substancial para o alcance da eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis como problema de saúde pública. A certificação tem validade de três anos, devendo ser solicitada a manutenção da certificação após decorrido esse período. Salientamos a importância de que o município certificado fortaleça e dê continuidade às intervenções preventivas e terapêuticas para manter a certificação nos anos seguintes”, diz trecho do comunicado.

O que indica que, a partir de agora, o município será monitorado em seus indicadores técnicos em alguns eixos exigidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como serviços (assistência básica, maternidades, média e alta complexidade), vigilância em saúde (produção de dados em saúde, controle epidemiológico dos agravos) e a participação social (ouvidoria e conselhos).

“A responsabilidade de todos os profissionais só aumenta, mas quem ganha em qualidade na prestação dos serviços é a população, que recebe um trabalho de proteção às mães e às crianças. Essa certificação é um marco importante para a saúde, é o reconhecimento do trabalho de toda a equipe da Secretaria de Saúde que foca no fortalecimento de ações de prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento de todos que necessitam. É um imenso orgulho essa certificação. Temos empenhado um grande esforço no que diz respeito à transmissão vertical do HIV e Sífilis, graças a um trabalho feito com muita dedicação por todos os profissionais que compõem a rede”, pontua a Coordenadora do Programa IST/AIDs, Sirley Oliveira.

‌A Cerimônia de Certificação dos Estados e Municípios que eliminaram ou obtiveram Selos de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV e/ou Sífilis será realizada no dia 8 de dezembro no Tribunal de Contas da União, em Brasília – DF.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas