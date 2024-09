Poços de Caldas recebe Agenda de Relacionamento na Rodada de Negócios Multissetorial

Encontro vai facilitar a aproximação e a geração de negócios entre micro e pequenas empresas sul-mineiras

Foto: Sebrae Minas

No dia 19 de setembro, em Poços de Caldas, no Sul do estado, será promovida a Agenda de Relacionamento. A iniciativa, promovida pelo Sebrae Minas, ocorrerá durante a programação da Rodada de Negócios Multissetorial: conexões e parcerias, no Palace Cassino. As empresas interessadas em participar da ação podem se inscrever neste link. Mais informações pelo telefone (35) 3690-5120.

A Agenda de Relacionamento é gratuita e voltada para micro e pequenas empresas sul-mineiras que têm interesse em fazer negócios entre si. Realizada de forma paralela e independente da Rodada, a ação vai ampliar o acesso dos empreendimentos de Poços de Caldas e região a novos mercados, criando oportunidades de novas parcerias e, consequentemente, de aumentar o faturamento.

Para participar da Agenda, a empresa precisa se cadastrar previamente nesta plataforma e escolher qual das quatro ilhas disponíveis melhor se encaixa – alimentos e bebidas; beleza, saúde e bem-estar; multissetorial e soluções tecnológicas/ inovação. “No dia do evento, durante as conversas com os outros pequenos negócios participantes, novos clientes e parceiros serão prospectados e negócios serão gerados”, afirma o analista do Sebrae Minas Fabricio Sviesk Moreira.

Rodada de Negócios Multissetorial: conexões e parcerias

Na Rodada de Negócios, 90 micro e pequenas empresas da região, ofertantes de produtos e serviços de vários setores, realizarão encontros de 20 minutos de duração com as 30 empresas compradoras convidadas, chamadas de “âncoras”, para fazerem negócios. Entre os segmentos mais demandados estão alimentos e bebidas, eletroeletrônico, logística, mineração, tecnologia e comunicação, turismo e saúde. As empresas interessadas em participar podem se inscrever neste link.

Programação completa:

8h: Credenciamento

9h: Abertura e Palestra “Seja um vendedor F.O.D.A – focado, organizado, dedicado, atencioso”, com o empresário Anderson Martins.

10h30 às 12h30: Rodada de negócios e Agenda de Relacionamento

12h30 às 14h: Intervalo para almoço

14h às 18h: Rodada de negócios e Agenda de Relacionamento

Fonte: Sebrae Minas / Luciana Trindade