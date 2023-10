Poços de Caldas realiza Primeira Etapa do Circuito Mineiro de Standup Paddle neste fim de semana

Para o prefeito, Sérgio Azevedo, eventos como esse movimentam a cidade e ainda traz mais saúde aos praticantes e inspira mais pessoas ao esporte.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No dia 07 de outubro, Poços de Caldas será palco da primeira etapa do Circuito Mineiro de Standup Paddle. O evento, apoiado pela Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Esportes, promete agitar a Represa Bortolan com competições emocionantes.

O torneio, dividido em três etapas, terá início às 8h45 com uma prova de 3km, seguida por uma corrida de 6km às 9h45 e uma prova de 9km às 11h15. Os participantes são orientados a chegar com 15 minutos de antecedência para se prepararem e se concentrarem no local da competição.

Para o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, o evento é de extrema importância para a cidade e acontece durante o Festival Vida e Lazer. “Eventos como este servem como um incentivo para o esporte, mostrando a importância da prática de exercícios físicos, além de trazer a oportunidade da população conhecer novos esportes”.

O Stand Up Paddle, que se tornou uma febre nas praias famosas do Brasil e do mundo, oferece não apenas uma atividade física prazerosa, mas também uma série de benefícios para a saúde. Além de trabalhar o equilíbrio e a concentração, esse esporte permite a realização de manobras variadas, proporcionando uma experiência única de contato com a natureza.

Enquanto alguns praticantes utilizam o Stand Up Paddle como uma forma de relaxamento, outros mais radicais exploram manobras que fazem uso da mobilidade do corpo e do remo, adicionando uma pitada de adrenalina à experiência.

A competição não é apenas para os atletas profissionais, mas também para aqueles que desejam experimentar esse esporte fascinante. Independentemente do nível de habilidade, o Circuito Mineiro de Standup Paddle em Poços de Caldas promete um dia repleto de diversão, desafios e camaradagem.

Para Junior Pretone, presidente da Federação mineira de Standup, todos estão convidados para essa primeira etapa do campeonato que promete agitar Poços de Caldas. ” Se você é um entusiasta do Stand Up Paddle ou simplesmente quer assistir a um espetáculo esportivo emocionante, marque o dia 07 de outubro em seu calendário e faça parte dessa celebração do esporte e da natureza em Poços de Caldas e também conhecer essa prática esportiva que vem conquistando cada vez mais adeptos.”

Para o prefeito, Sérgio Azevedo, eventos como esse movimentam a cidade e ainda traz mais saúde aos praticantes e inspira mais pessoas ao esporte. ‘A Represa Bortolan, sempre foi um local de beleza natural deslumbrante, agora está se transformando em um cenário para grandes competições. Este é apenas o começo. Estamos comprometidos em transformar nossa cidade em um polo esportivo, onde atletas locais e de todo o país possam competir em eventos de alto nível, como tivemos o campeonato de moto aquática, reunindo gente de todo o país.”

Serviço:

07/10

Primeira Etapa do Circuito Mineiro de Standup Paddle

Local: Boteco do Ronaldo II – : Av. João Pinheiro, 7035 – Bortolan,

8h45 – Prova 3Km

9h30 – Prova 6Km

11h45 – Prova 9Km

12h30 – Premiação

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas