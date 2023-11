Poços de Caldas prorroga campanha da multivacinação

Os imunizantes estão disponíveis em todas as salas de vacina do município.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Para garantir o acesso das pessoas aos imunizantes, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, vai estender a Campanha de Multivacinação até o dia 10 de novembro. A meta dessa mobilização é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos com as doses pendentes. Os imunizantes estão disponíveis em todas as salas de vacina do município.

Seguem disponíveis, durante esta semana, vacinas que protegem contra diversas doenças, como febre amarela, hepatites, tétano, sarampo, caxumba e rubéola. Há também doses do imunizante BCG, que previne da tuberculose, sendo ofertadas exclusivamente nos centros de saúde de referência. Ao todo, são 18 imunizantes ofertados na campanha.

“Estamos percebendo a sensibilização da população, mas para mobilizar ainda mais os pais e responsáveis, decidimos prorrogar a campanha. Essa é mais uma oportunidade para aqueles que não conseguiram comparecer às unidades. Os ESFs e UBS, continuarão disponíveis para a atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Thiago Mariano.

As doses serão aplicadas de acordo com a avaliação da situação vacinal de cada criança e adolescente. É imprescindível a apresentação da caderneta de vacinação para a conferência e atualização, se necessário.

Salas de vacina – 08h às 16h30:

São Jorge – Av. Antônio Togni, N°2.055 (Vila Cruz)

UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça, nº131 (Jd. Country Club)

Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, N°229 (Marco Divisório)

Esperança II – Rua Lázaro de Lima, N° 280 (Pq. Esperança)

Jd. Kennedy II – Rua Estanho, Nº 195 (Jd. Kennedy II)

Jd. Kennedy I – Tua Pirita, Nº116 (Jd. Kennedy I)

São José – Rua Professora Lourdes Mourão, N° 550 (Centenário)

UBS Cascatinha – Rua Rui Barbosa, N° 191 (Cascatinha)

UBS Jd. São Paulo – Rua Jaguari, N° 15 (Jd. São Paulo)

Santa Rosália – Pça. Dr. Antenor Damini, Nº 233 (Santa Rosália)

Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, Nº 299 (Vila Nova)

Dom Bosco I – Rua Paissandú, s/n (Jd. Formosa)

Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, Nº 60 (Jd. Ipê)

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, 63 (Estância São José)

UBS Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel Imesi, s/n (Pq. Pinheiros)

UBS São José – Rua Professora Lourdes Mourão, s/n (Centenário)

UBS Caio Junqueira – Rua Jatobá, Nº 262 (Caio Junqueira)

Locais de vacinação – 08h às 18h

Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459 – 08h às 18h

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas