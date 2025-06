Poços de Caldas promove a 7ª Conferência Municipal das Cidades

Evento acontece no dia 30 de junho, no auditório do Centro Administrativo

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas realiza no próximo dia 30 de junho a 7ª Conferência Municipal das Cidades, etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional. O encontro será realizado das 8h às 18h, no auditório do Centro Administrativo Sebastião Navarro Vieira Filho (Av. Mansur Frayha, 1.677 – Vila Olímpica).

Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”, a conferência tem como objetivo discutir e planejar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano, com ampla participação popular.

Organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, o evento propõe:

Sensibilizar e mobilizar a sociedade para a construção de agendas, metas e planos de ação frente aos desafios urbanos do município;

Estimular a participação popular e de diversos segmentos sociais na formulação de propostas baseadas na inclusão, sustentabilidade, democracia e justiça social;

Promover o diálogo entre poder público e sociedade civil sobre as políticas locais de desenvolvimento urbano;

Eleger os delegados que representarão Poços de Caldas na 6ª Conferência Estadual das Cidades.

Aberta ao público, a conferência garante a todos os participantes o direito de voz e voto nas discussões. O secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, José Carlos Vieira, destaca a importância da participação cidadã no processo de construção de uma cidade melhor:

“É um momento essencial para ouvirmos a população e construirmos, juntos, propostas que reflitam os reais anseios da cidade. A conferência fortalece a democracia participativa e nos ajuda a pensar Poços de forma mais justa, inclusiva e sustentável.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas