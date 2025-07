Poços de Caldas programa obra noturna para reparo de pavimento

Foto: EPR Sul de Minas

A EPR Sul de Minas programou, para esta sexta-feira (18), uma intervenção noturna na LMG-877, entre os quilômetros 8,5 e 10,5, no trecho urbano de Poços de Caldas. Será feito o reparo preventivo no pavimento para garantir mais segurança e fluidez no local, que recebe grande fluxo de veículos.

Os trabalhos vão acontecer entre as 20h desta sexta-feira e as 5h, de sábado (19). A execução em período noturno foi planejada para minimizar os impactos aos usuários, principalmente para os que trafegam no trevo com a MGC-146.

Equipes de sinalização, segurança e operação estarão mobilizadas para orientar os motoristas durante as atividades. Aos usuários que forem passar pelo trecho, a concessionária recomenda atenção à sinalização, redução de velocidade e o respeito às orientações dos operadores de tráfego.

“Essa é mais uma intervenção que a concessionária executa no intuito de promover melhores condições de segurança aos usuários. Será necessário fazer interdições na pista, por isso, programamos a obra em um período de menor tráfego, para minimizar os transtornos aos motoristas”, afirma Érica Kawatake, diretora-presidente da EPR Sul de Minas.

Informações sobre as condições de tráfego ou serviços operacionais podem ser solicitados, a qualquer hora do dia, pelo telefone 0800 290 0459.

Fonte: EPR Sul de Minas