Poços de Caldas previne alagamentos com limpeza de bueiros

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas tem intensificado os trabalhos de prevenção de alagamentos em diversos pontos da cidade, com o objetivo de garantir mais segurança e conforto para a população. Essas ações são realizadas de forma contínua e incluem a limpeza e o recolhimento de lixo, folhas e terras nas bocas de lobo e bueiros, pontos críticos que, quando obstruídos, podem gerar sérios problemas de alagamentos, principalmente em épocas de chuvas intensas.

Um dos locais atendidos recentemente é a Rua Pernambuco e a interseção da Rua Assis Figueiredo com a Rua Expedicionário. Nestes pontos, os servidores têm se dedicado à limpeza regular das vias, prevenindo possíveis entupimentos que possam resultar em inundações. O trabalho, realizado de maneira constante, visa manter o bom fluxo das águas pluviais e evitar transtornos para os moradores e comerciantes da região.

Além da ação preventiva realizada pela equipe local, a Secretaria de Infraestrutua e Obras Públicas complementa os trabalhos com o uso de caminhões hidrojato, que fazem o desentupimento profundo das bocas de lobo e bueiros. Esse serviço é essencial para garantir que a infraestrutura de drenagem da cidade funcione de forma eficaz, especialmente em períodos de chuvas fortes.

Esses esforços contínuos demonstram o compromisso da administração em promover melhorias na infraestrutura urbana, assegurando a segurança e o bem-estar da população, além de garantir que problemas como alagamentos sejam minimizados. A Prefeitura segue com a programação de manutenções regulares, com o objetivo de atender todas as áreas que necessitam de cuidados preventivos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas