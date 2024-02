Poços de Caldas prepara carnaval seguro e diversificado com reunião de alinhamento

Um foco especial foi dado à presença de ambulâncias e ao aumento do efetivo policial para assegurar um Carnaval seguro para todos.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A preparação para o Carnaval 2024 está a todo vapor, nesta quinta-feira, uma reunião de alinhamento ocorreu na sede da secretaria de Turismo, reunindo representantes de diversas frentes essenciais para garantir que a festividade seja realizada com segurança e alegria. A sessão contou com a presença de membros da secretaria de Saúde, Serviços Públicos, Promoção Social, Defesa Social, Vigilância Sanitária, Comunicação, além da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, representantes de blocos carnavalescos e os vencedores de licitação que irão operar nas tendas de serviços oferecidos à população.

Durante a reunião, foram discutidos pontos cruciais como segurança, vigilância sanitária no manuseio de alimentos, fiscalização de serviços públicos em relação à ambulantes e potenciais irregularidades durante as festividades. Um foco especial foi dado à presença de ambulâncias e ao aumento do efetivo policial para assegurar um Carnaval seguro para todos.

Além disso, um decreto será publicado nos próximos dias proibindo o uso de garrafas de vidro e materiais perfurocortantes durante o Carnaval. Essa medida visa garantir principalmente a segurança dos frequentadores e da equipe de trabalho durante o evento.

O Capitão Luciano Alves, da Polícia Militar, destacou o reforço no efetivo, tanto nos bairros quanto nas vias de acesso à cidade, com blitz na área central e pontos estratégicos para registro de ocorrências, garantindo assim um ambiente seguro para a celebração.

A Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, promete um Carnaval com diversidade de atrações, anunciando mais de 40 shows em diferentes pontos da cidade, como a Praça Dom Pedro II, Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira e Praça dos Imigrantes. Entre as atrações confirmadas estão a Charanga dos Artistas, Frevo na Fobica, Banda do Lira, Carnabebê, Banho à Fantasia, e o tradicional samba no Bairro Cascatinha, além de uma vasta programação de shows e desfiles de Blocos de Rua.

Israel Pereira, secretário de Turismo, expressou otimismo com a organização do evento: “Nossa expectativa é de uma festa segura, familiar, com muita diversão e alegria. A cidade está pronta para receber tanto os turistas quanto os moradores locais.” Com um planejamento robusto e a colaboração de diversas frentes, Poços de Caldas se prepara para um Carnaval memorável, seguro e inclusivo para todos os públicos.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas