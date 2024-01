Poços de Caldas: Preço do botijão de gás cai para entrega

Ao todo foram pesquisados 15 estabelecimentos da cidade

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Procon de Poços divulgou a nova pesquisa de preço do gás de cozinha. De acordo com o órgão, o valor do botijão permaneceu estável para retirada no depósito e caiu 0,15% para entrega. A comparação é com o mês anterior.

Ao todo, foram pesquisados 15 estabelecimentos da cidade, com preços variando de R$ 105 (retirada) a R$ 115 (entrega).

A pesquisa faz ainda uma comparação com janeiro de 2023. O preço do gás de cozinha caiu tanto para retirada no depósito como para entrega, respectivamente, 6,18 % e 4,79 %.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas