Poços de Caldas participa do 1º Encontro de Integração Institucional

O evento teve como foco principal o papel da ARISB-MG enquanto agência reguladora e fiscalizadora

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No último dia 5 , a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB-MG) realizou o 1º Encontro de Integração Institucional com os Municípios, reunindo representantes de cidades consorciadas com o objetivo de fortalecer a colaboração técnica e institucional e incentivar melhorias na prestação dos serviços de saneamento básico em todo o estado.

O evento teve como foco principal o papel da ARISB-MG enquanto agência reguladora e fiscalizadora, fundamental para o acompanhamento e controle dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A atuação da agência garante mais qualidade, eficiência e sustentabilidade na gestão do saneamento básico municipal.

Representando Poços de Caldas, participaram do encontro o prefeito Paulo Ney e o diretor do Departamento de Parcerias e Captação de Recursos, Thiago Arantes, reafirmando o compromisso do município com a modernização da gestão e a busca por soluções eficazes na área de saneamento.

O Prefeito Paulo Ney destacou a importância do reconhecimento. “Poços de Caldas e o DMAE foram reconhecidos pelos avanços significativos na área de saneamento, e esse reconhecimento nos enche de orgulho. Recebemos uma placa de homenagem que simboliza o trabalho sério, técnico e comprometido que vem sendo feito na nossa cidade. É uma conquista de todos, especialmente dos servidores do DMAE, que são os verdadeiros protagonistas dessa transformação. Seguimos firmes na missão de oferecer um serviço cada vez mais eficiente, moderno e sustentável para a nossa população.”

Durante a abertura, o presidente da ARISB-MG, Txai Silva Costa, destacou o compromisso da entidade com os municípios, ressaltando a regulação como um instrumento técnico essencial para assegurar serviços justos e eficazes à população. Ele reafirmou o papel da agência como parceira na implementação de soluções seguras, adequadas às exigências legais e às reais necessidades da sociedade.

A superintendente de Planejamento e Gestão da ARISB-MG, Lorena Martins, reforçou a importância da agência no cenário estadual e nacional, destacando seu crescimento e sua contribuição para o desenvolvimento local. Segundo ela, a ARISB-MG, criada por e para os municípios, vai além da regulação legal, transformando-se em uma aliada estratégica para a melhoria da qualidade de vida das comunidades atendidas.

A programação contou com a palestra “A importância e o apoio da agência reguladora na gestão municipal”, ministrada por Carlos Roberto, que abordou como a atuação técnica da agência contribui diretamente para a eficiência da gestão pública local.

O encontro também foi marcado por homenagens a municípios que se destacaram em boas práticas na área de saneamento, além de um jantar de integração que permitiu a troca de experiências entre os participantes.

A participação de Poços de Caldas reafirma o compromisso da administração municipal com uma gestão pública técnica, eficiente e comprometida com a melhoria contínua dos serviços essenciais prestados à população.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas