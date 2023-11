Poços de Caldas participa de Semana Internacional do Café em Belo Horizonte

O evento é gratuito para produtores rurais e empresas da área e visitantes internacionais.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e Turismo, participam da Semana Internacional do Café (SIC) – 2023. O evento realizado na capital mineira, Belo Horizonte, foi iniciado nesta quarta-feira (8) e segue até sexta-feira (10).

São esperadas mais de 20 mil pessoas de até 40 países, reunindo produtores rurais e compradores e gerando oportunidades de negócios para toda a cadeia do café brasileiro. Neste ano, o encontro destaca um dos assuntos mais relevantes do mercado internacional na atualidade: a sustentabilidade, tendo como tema central “Origens produtoras – uma visão de futuro para uma nova cadeia do café”.

Segundo o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, a SIC colabora para conectar o produtor rural a grandes agentes da cadeia cafeeira e para mostrar o valor do café nacional e do importante trabalho dos cafeicultores.

Ele destaca, ainda, a relevância de Minas Gerais neste cenário e como entidade, que é uma das organizadoras do evento, tem contribuído para o fomento do setor.

“Minas Gerais é o maior estado produtor de café do Brasil. E faz parte de nossa missão promover melhorias nas propriedades rurais para que o setor continue avançando. Por isso, levamos conhecimento aos cafeicultores e a todos os produtores rurais de Minas, por meio de cursos e assistência técnica e gerencial, além de assessoria técnica, jurídica e ambiental”, disse.

A Semana Internacional do Café é uma realização conjunta entre o Sistema Faemg Senar, Espresso & Co., Sebrae e Governo do Estado de Minas Gerais. Conta com o apoio institucional da OCEMG, patrocínio diamante 3 Corações, patrocínio prata Sicoob e Melitta, patrocínio Bronze Cocatrel Nescafé e Nucoffee.

O evento é gratuito para produtores rurais e empresas da área e visitantes internacionais.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, ressaltou a importância do município apresentar o seu produto em âmbito internacional. “A Semana Internacional do Café, é um ótimo momentos para nos conectarmos com as pessoas do mercado e as empresas. Trocamos experiências e demonstramos nossos produtos, que além de qualidade, temos a oportunidade de posicionar a cidade e movimentar o mercado da melhor forma”.

CAFÉ EM POÇOS DE CALDAS

Poços de caldas está localizada no Sul de Minas Gerais há 1.200 metros de altitude e pertence à caldeira de um vulcão extinto há 80 milhões de anos. Com isso, o solo vulcânico possui características singulares com um clima e relevo que propiciam a produção de cafés de qualidade.

Programação

Durante os três dias do evento, que ocorre anualmente na capital mineira, profissionais e empresários do setor reúnem-se para uma programação diversa, com workshops, palestras, degustações, conversas e premiações, para compartilhar conhecimento, descobrir tendências, fazer negócios e fortalecer parcerias.

Durante os três dias, os participantes poderão desfrutar de mais de 20 eventos de conteúdo e premiações, como o concurso Coffee of the Year Brasil 2023, em que os melhores cafés brasileiros da safra nova serão conhecidos, e a premiação do 7º Cupping de Cafés Especiais do ATeG Café + Forte, concurso voltado para os produtores de cafés especiais de Minas Gerais que recebeu este ano mais de 1.800 amostras para serem avaliadas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas