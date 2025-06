Poços de Caldas participa de Congresso internacional em Santa Catarina

Evento reuniu representantes de Procons de todo o país, autoridades estrangeiras, membros do Ministério Público e representantes do setor empresarial

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Procon Municipal de Poços de Caldas participou do 1º Congresso Internacional de Defesa do Consumidor de Santa Catarina, realizado nos dias 4 e 5 de junho, em Florianópolis. O evento reuniu representantes de Procons de todo o país, autoridades estrangeiras, membros do Ministério Público e representantes do setor empresarial para debater temas centrais ligados à proteção do consumidor.

Durante o congresso, foram discutidos assuntos como combate ao comércio ilegal, golpes e fraudes, turismo e relações internacionais, inovação digital, questões envolvendo combustíveis, superendividamento e o papel da comunicação na formação da cidadania.

Para a coordenadora do Procon de Poços, Fernanda Soares, a participação no evento é estratégica para o fortalecimento das ações locais. “Estar presente em encontros como este é fundamental, pois permite atualizações importantes para o aprimoramento dos serviços prestados à população, além da troca de experiências e acesso a materiais e contatos relevantes para a atuação do órgão”, destacou.

A presença no congresso reforça o compromisso do Procon de Poços de Caldas com a promoção de relações de consumo mais equilibradas, seguras e alinhadas às diretrizes nacionais e internacionais de defesa do consumidor.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas