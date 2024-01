Poços de Caldas participa de ação internacional de incentivo à leitura

Biblioteca Centenário, no Espaço Cultural da Urca, participa da ação

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta quarta-feira, 24 de janeiro, os apaixonados pela leitura em todo o planeta participam do Library Shelfie Day, com objetivo de incentivar o hábito da leitura, postando fotos de livros nas redes sociais para incentivar seus seguidores. O Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas participa da iniciativa pela primeira vez.

O Library Shelfie Day é uma iniciativa da Biblioteca Pública de Nova Iorque (New York Public Library) e significa a combinação de “selfie” (registro de si mesmo) com “shelf” (estante), ou seja, em tradução livre; um dia para tirar uma selfie com a estante da biblioteca. Tradicionalmente, a data escolhida é a quarta quarta-feira do mês de janeiro.

A partir da articulação do Sistema Estadual de Bibliotecas de Minas Gerais, os frequentadores e servidores das cinco bibliotecas de acesso público em Poços de Caldas são convidados a participar da ação, marcando nas redes sociais os perfis @bibliotecaspublicasdepocos e @bibliotecaestadualmg, utilizando a hastag #Libraryshelfieday.

O Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas mantém cinco unidades de acesso público em Poços de Caldas, com um acervo de aproximadamente 60 mil títulos. Para fazer o seu cadastro em qualquer uma das bibliotecas é simples e gratuito. Basta se dirigir até os locais tendo em mãos o comprovante de residência e também CPF/RG ou outro documento original com foto (no caso de algum documento sem foto, leve também uma foto 3X4). A partir daí você já pode realizar empréstimos em qualquer uma das unidades que compõem o sistema.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas