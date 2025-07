Poços de Caldas participa da aliança regional de inovação no Sul de Minas

Encontro teve como objetivo dar os primeiros passos na formação de um comitê e de uma aliança regional voltada à inovação

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Ontem (17), Poços de Caldas marcou presença no primeiro encontro do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Sul de Minas, realizado em Lavras. A iniciativa reuniu prefeitos e secretários municipais das seis cidades que integram o SRI: Lavras, Varginha, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, além de representantes do Governo de Minas Gerais e do Sebrae.

O evento contou com a presença do secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Bruno Araújo, do superintendente de Inovação, Hícaro Lima, e do superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha.

Representando Poços de Caldas, participaram o prefeito Paulo Ney e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, reforçando o compromisso do município com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inovação e à transformação digital.

A prefeita anfitriã Jussara Menicucci destacou a importância do momento. “Lavras está muito feliz em recebê-los. É um momento histórico para todos nós. Estamos pensando em uma região mais desenvolvida, baseada e fundamentada na inovação, que é o caminho para melhorar a vida das pessoas. Nossas cidades chegam a um limite no progresso e no desenvolvimento, e agora é a hora de um novo ciclo. O Sebrae também topou esse projeto, fortalecendo essa proposta de cidades inovadoras.”

O encontro teve como objetivo dar os primeiros passos na formação de um comitê e de uma aliança regional voltada à inovação, com foco na cooperação entre municípios, articulação com o setor produtivo, universidades e fomento a iniciativas conjuntas que contribuam para o desenvolvimento da região.

“Poços tem avançado de forma concreta na modernização da gestão pública e na digitalização dos serviços. Participar ativamente da construção de um ecossistema regional de inovação é estratégico para garantirmos mais eficiência, captação de recursos e soluções compartilhadas entre os municípios. A questão da inovação nos municípios é fundamental, cidades trabalhando juntas para levar inovação de verdade para a população”, afirmou o prefeito Paulo Ney.

O SRI do Sul de Minas é uma iniciativa inédita que aposta na colaboração entre entes públicos e privados para impulsionar o desenvolvimento regional. A expectativa é que, nos próximos meses, novos encontros aconteçam para consolidar a governança e implementar projetos estruturantes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas