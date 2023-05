Poços de Caldas: Obras da nova área de lazer do cascatinha seguem em ritmo acelerado

“Em poucos meses teremos mais um espaço totalmente revitalizado para a população”, destaca o secretário.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O prefeito, Sérgio Azevedo, acompanha dos secretários de Serviços Públicos, Celso Donato e Obras, José Benedito Damião, estiveram no bairro Cascatinha, definindo os últimos detalhes para o início da praça e espaço de lazer que está sendo construída. As intervenções estão sendo realizadas bem ao lado do Ginásio Poliesportivo Moleque César e, em breve, o local contará com uma nova praça e área de lazer equipada com aparelhos de academia ao ar livre.

O local contará com estacionamento, espaço de convivência, academia ao ar livre e também um ponto de bicicletas elétricas, já que a ciclovia passará pela praça. A praça já existente na parte da frente também está sendo toda revitalizada, assim como o ginásio em fase final de reforma, as calçadas já estão sendo instaladas.

O Ginásio Moleque César, foi construído em 1996 com uma área de 1404,00 m². O espaço esportivo é um dos principais da cidade e costuma sediar diversas competições e eventos.

Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, a reforma é completa. “Uma nova pintura, interna e externa, foi feita no ginásio. O telhado recebeu tratamento impermeabilizante para evitar goteiras. As janelas foram trocadas com vidro temperado, de maior resistência. As aberturas foram ampliadas para melhorar a iluminação na quadra. Além das instalações hidráulicas e elétricas foram restauradas. Os banheiros foram reconstruídos e, agora, são modernos e adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo acessibilidade. Em poucos meses teremos mais um espaço totalmente revitalizado para a população”, destaca o secretário.

Celso Donato informou que o trabalho faz parte de uma série de ações que serão implementadas no trecho, para revitalização do local que já iniciaram. “Os moradores do bairro Cascatinha terão muito em breve uma nova praça projetada com belo design paisagístico e ainda com academia ao ar livre para a prática de exercícios dos moradores. Essas ações colaboram para que a população esteja cada vez mais motivada para as práticas esportivas, que podem ser realizadas livremente nas praças, atraindo cada vez mais as famílias para estes espaços, pontou o secretário de Serviços Públicos Celso Donato.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas