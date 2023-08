Poços de Caldas: Novo gerente regional da Emater se reúne com equipe da Sedet

Novo gerente regional da Emater, ao centro, foi recebido pelo secretário e coordenador da Sedet

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, acompanhado pelo coordenador de Fomento Agropecuário, Cláudio Torres, receberam a visita do novo Gerente Regional da Emater MG, Marcelo Bonfim que substitui Rogério Araujo.

A reunião aconteceu na manhã desta segunda, 7. Em pauta, a celebração de convênio visando a união de forças para projetos em comum. “Nosso trabalho em conjunto será no sentido de promover o desenvolvimento sustentável, por meio da assistência técnica e extensão rural em Poços de Caldas”, informa Cláudio Torres.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG) é a maior empresa pública do setor no Brasil. Fundada em 1948, ela também foi a primeira a ser criada Brasil. Atualmente, a Emater–MG está presente em cerca de 800 municípios do Estado, e seu trabalho virou referência nacional. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do governo do Estado de Minas Gerais, a Empresa é responsável pelo atendimento a aproximadamente 350 mil produtores rurais.

Ao longo dos anos, a Emater–MG construiu uma sólida parceria com setores público e privado. Um trabalho que rende frutos aos municípios mineiros, junto com os Poderes Legislativo, Executivo, secretarias de Estado, ministérios, entidades de classe, associações, cooperativas e organizações não governamentais

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas