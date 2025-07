Poços de Caldas mobiliza população para doação de sangue

Campanha Poços Doar mobiliza população para reforçar os estoques de sangue durante as férias

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Está em andamento a 5ª edição da Campanha Poços Doar, uma importante mobilização da cidade para enfrentar a queda nos estoques de sangue do Hemocentro de Poços de Caldas, especialmente nos períodos críticos do ano, como as férias escolares de julho, dezembro e janeiro.

Criada pela Lei Municipal nº 9.516/2021, sancionada em dezembro do mesmo ano, a campanha se tornou um exemplo de engajamento social. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária e regular, em um momento em que a demanda por transfusões aumenta e o número de doadores costuma diminuir, em razão de viagens e da alteração na rotina das pessoas.

Para o secretário municipal de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, o papel da sociedade é essencial. “A Campanha Poços Doar é um exemplo inspirador de como a união entre o poder público e a comunidade pode gerar impacto positivo. Cada doação tem o potencial de salvar até quatro vidas. Se você está apto, participe! Não perca a chance de fazer o bem a quem mais precisa.”

Como doar

Para doar sangue no Hemocentro da Fundação Hemominas em Poços de Caldas, é necessário:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis)

Pesar no mínimo 50 kg

Estar em boas condições de saúde

O Hemominas Poços de Caldas está localizado na Avenida José Remígio Prezia, 303 – Jardim dos Estados. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30, com agendamento prévio pelo aplicativo MGApp ou pelo site hemominas.mg.gov.br. Mais informações: (35) 2101-9300.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas