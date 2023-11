Poços de Caldas mantém saldo positivo na geração de empregos no mês de setembro, aponta CAGED

Ao longo do mês de setembro, a cidade viu 2.251 novos empregados ingressarem no mercado de trabalho local, enquanto 2.037 pessoas foram desligadas de seus empregos.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas continua caminhando positivamente na geração de empregos em 2023. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade manteve um saldo positivo na geração de empregos no mês de setembro, com a criação de 214 vagas de trabalho.

Ao longo do mês de setembro, a cidade viu 2.251 novos empregados ingressarem no mercado de trabalho local, enquanto 2.037 pessoas foram desligadas de seus empregos.

O setor de serviços foi o grande destaque, contribuindo significativamente para o aumento do emprego na cidade, com a criação de 194 vagas. Isso foi resultado de 1.246 admissões e 1.051 demissões. A indústria também teve um papel importante, gerando 31 empregos, com 282 novas admissões e 251 desligamentos.

O comércio local também teve um desempenho sólido, com a criação de 21 novos empregos, receitas de 510 admissões e 489 demissões.

Entretanto, o setor agropecuário apresentou um saldo negativo, com 42 e construção também com saldo negativo de 28 pessoas desligadas de seus empregos. Apesar dessas pequenas receitas, os números globais ainda refletem uma economia local saudável e em crescimento.

Os dados do Caged são divulgados mensalmente e oferecem uma visão detalhada do mercado de trabalho local. Os interessados ​​podem acessar essas estatísticas através do link http://pdet.mte.gov.br/novo-caged, onde podem encontrar informações atualizadas sobre a criação de empregos em Poços de Caldas e em outras regiões do Brasil.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas