Poços de Caldas mantém saldo positivo na geração de empregos no mês de maio, aponta CAGED

Setor agropecuário obteve melhor saldo positivo de empregos, consequência das contratações para colheita do café

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas encerrou mais um mês com saldo positivo na geração de empregos, conforme os dados mais recentes divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Em maio, a cidade registrou a criação de 24 novas vagas de emprego.

O saldo positivo foi resultado de 2.374 admissões frente a 2.350 desligamentos, evidenciando um dinamismo no mercado de trabalho local. O setor agropecuário liderou, com melhor saldo positivo. Foram 139 admitidos com apenas 31 desligamentos, totalizando um saldo de 108 vagas. Os números refletem as contratações para a colheita da safra de café no município.

No setor industrial, foram contratados 432 trabalhadores e desligados 374, resultando em um acréscimo líquido de 58 vagas. Na construção civil, houve um saldo negativo de 37 vagas, consequência de 125 admissões e 162 desligamentos.

No setor de serviços houve a maior retração, com um saldo negativo de 88 vagas, decorrente de

1.114 contratações e 1.202 desligamentos. O comércio teve um breve declínio, perdendo 17 vagas após 564 admissões e 581 desligamentos.

Os dados do Caged são divulgados mensalmente e oferecem uma visão detalhada do mercado de trabalho local. Os interessados ​​podem acessar essas estatísticas através do link http://pdet.mte.gov.br/novo-caged, onde podem encontrar informações atualizadas sobre a criação de empregos em Poços de Caldas e em outras regiões do Brasil.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas