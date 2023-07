Poços de Caldas mantém saldo positivo na geração de empregos no mês de maio, aponta CAGED

No acumulado do mês foram 2.324 admissões e 2.176 desligamentos.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas continua caminhando positivamente na geração de empregos em 2023. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Poços mantém o saldo positivo no mês de maio com 148 vagas de emprego.

No acumulado do mês foram 2.324 admissões e 2.176 desligamentos.

O setor que mais gerou empregos foi agropecuária com 79 vagas (119 admitidos e 40 demitidos). No setor de serviços foram 61 vagas (1.078 admitidos e 1.017 desligados). No comércio foram 59 vagas (593 admitidos e 534 desligados). Já no setor de indústria o saldo foi negativo com 397 desligados e na construção com 188 desligados.

Os dados do Caged, têm sua divulgação mensal com referência ao mês anterior da publicação dos dados que podem ser conferidos pelo link: http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas