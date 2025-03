Poços de Caldas lança Programa Cidades do Futuro nesta quinta-feira

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas aderiu ao Programa Cidades do Futuro, do Governo de Minas, que oferece poder público, empresas e universidades para transferência de inovação e desenvolvimento na cidade. O lançamento oficial do projeto ocorrerá no dia 20 de março, precedido por uma aula magna ministrada por Pedro Emboava, superintendente de Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

O Programa Cidades do Futuro visa a modernização da gestão pública por meio de soluções tecnológicas e estímulo ao ecossistema de inovação, além da geração de empregos. Com fases estruturadas, o programa começa com o planejamento estratégico e a definição de diretrizes. A adesão ao programa busca digitalizar serviços públicos, promover a inovação e fomentar o crescimento da economia local. “A adesão ao programa é um avanço na modernização da gestão pública e reforça ainda mais a nossa cidade no cenário estadual”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poços de Caldas, Franco Martins.

O acordo do projeto tem vigência de 24 meses, sendo assinado pelo prefeito Paulo Ney de Castro Júnior e pelo representante da SEDE, Lucas Mendes de Faria Rosa.

A aula magna, que acontecerá no dia 20 de março, às 16h, no Centro Administrativo, em seguida haverá a assinatura do termo de parceria pelo Prefeito Paulo Ney e o secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo.

O lançamento oficial acontece a partir das 18h30, também no auditório do térreo do Centro Administrativo (Avenida Mansur, Av. Chafik Frayha, s/n – Vila Olimpica).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas