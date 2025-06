Poços de Caldas lança Festa do Café 2025 e valoriza a cafeicultura regional

A Festa do Café 2025 e os concursos prometem movimentar o setor cafeeiro da região

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas realiza, no próximo dia 17 de junho, às 10h, no Centro Administrativo, o lançamento oficial da Festa do Café 2025, com destaque para a apresentação conjunta do 18º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas e do 5º Concurso de Qualidade dos Cafés da Região Vulcânica. O evento, que acontecerá em outubro, está sendo estruturado com uma proposta ampliada, promovendo maior integração entre os produtores locais e os demais municípios que compõem o terroir vulcânico.

Organizado pela Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o concurso conta com a parceria da Região Vulcânica, Emater-MG, Instituto Federal do Sul de Minas e Sebrae. A união dessas instituições visa potencializar o alcance da iniciativa e consolidar o evento como uma referência no setor cafeeiro.

Neste ano, dois concursos acontecerão simultaneamente, respeitando as particularidades de cada um. A proposta é ampliar a participação dos cafeicultores da região, valorizando ainda mais os cafés de qualidade produzidos em solos vulcânicos.

Os cafés da Região Vulcânica de Minas Gerais, onde se insere Poços de Caldas, são reconhecidos nacional e internacionalmente pelas suas características sensoriais marcantes. Notas de frutas amarelas, caramelo e chocolate, aroma intenso, corpo alto com textura sedosa, acidez cítrica e finalização doce e equilibrada tornam os grãos cultivados na região altamente valorizados no mercado de cafés especiais.

Segundo Franco Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, além de promover a valorização da produção local, o concurso busca ampliar horizontes para os produtores. “O Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas não apenas valoriza os produtores locais, mas também coloca nossa região em evidência no cenário nacional e internacional. A cafeicultura é uma das principais atividades econômicas do município e, com essa iniciativa, buscamos fomentar ainda mais a produção de cafés especiais, garantindo reconhecimento e novas oportunidades para os nossos cafeicultores”, afirmou o secretário.

A Festa do Café 2025 e os concursos prometem movimentar o setor cafeeiro da região e reforçar a posição de Poços de Caldas como um dos polos mais importantes da cafeicultura de qualidade em Minas Gerais.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas