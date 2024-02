Poços de Caldas inova no esporte paralímpico com a introdução da Esgrima

Aproximadamente 15 atendidos já estão inscritos para dar início às atividades neste mês de fevereiro, evidenciando o entusiasmo e a expectativa em torno da nova modalidade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Em um movimento pioneiro no Sul de Minas, Poços de Caldas dá um passo à frente na inclusão e diversidade esportiva ao introduzir a esgrima paralímpica em seu repertório de modalidades esportivas. Esta iniciativa é fruto de uma parceria entre a Associação de Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip) e o Comitê Paralímpico de Esgrima.

A cerimônia de lançamento da modalidade contou com a presença de diversas autoridades, incluindo Ivan Schwantes, com secretário de Esportes, Fernando dos Santos, coordenador Técnico da Confederação Brasileira de Esgrima, e Marcelo Gualberto, técnico de Esgrima da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE), demonstrando o suporte e a credibilidade do projeto. Aproximadamente 15 atendidos já estão inscritos para dar início às atividades neste mês de fevereiro, evidenciando o entusiasmo e a expectativa em torno da nova modalidade.

A esgrima em cadeira de rodas é uma prática esportiva que exige não apenas habilidade física, mas também agilidade mental, estratégia e raciocínio rápido. É um esporte inclusivo, acessível a pessoas com amputações, lesão medular ou paralisia cerebral, e promove não apenas a competição, mas também a reabilitação e a superação de limites pessoais.

O Brasil tem um histórico de sucesso na esgrima paralímpica, com Jovane Guissone conquistando o primeiro ouro para o país na modalidade durante os Jogos Paralímpicos de Londres em 2012. A introdução da esgrima em Poços de Caldas reforça o compromisso do Brasil com o desenvolvimento do esporte paralímpico, proporcionando mais oportunidades para atletas de diversas condições físicas.

Ana Paula Gonçalves Tranche, presidente da Adefip, expressou seu entusiasmo com o projeto, destacando o desejo de oferecer aos atendidos uma modalidade que desafie suas capacidades e promova a reabilitação. “É mais um sonho sendo concretizado. Sempre quisemos trazer para a instituição algo que trabalhasse o potencial do ser humano, mostrando a eles que são capazes de fazer algo na cadeira de rodas”, afirmou Ana Paula.

Fernando dos Santos, secretário de Esportes, também comemorou a chegada da nova modalidade, reforçando o compromisso da cidade com o fomento ao esporte e à inclusão. “A chegada da esgrima paralímpica a Poços de Caldas representa um marco importante para a cidade, destacando-se como um exemplo de inclusão e diversidade esportiva.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas