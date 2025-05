Poços de Caldas inaugura Centro de Pesquisa e Processamento de Terras Raras

Centro contará com uma planta piloto para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias que serão aplicadas futuramente em escala industrial.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na última sexta-feira (16), a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) campus Poços de Caldas, em parceria com a empresa Viridis Mining & Minerals, realizou a cerimônia de inauguração do Centro de Pesquisa e Processamento de Terras Raras (CPTR), instalado no campus universitário. O espaço marca o início de uma etapa estratégica no desenvolvimento do Projeto Colossus, iniciativa da Viridis voltada à extração e processamento de terras raras na região.

O centro contará com uma planta piloto para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias que serão aplicadas futuramente em escala industrial. A estrutura permitirá a validação de processos, parâmetros ambientais e soluções inovadoras para a cadeia de produção de terras raras — minerais considerados essenciais para a transição energética e o avanço tecnológico global.

“Dentro do nosso roteiro para desenvolvimento de projeto, é extremamente importante conceber uma planta de demonstração, que serve como prova de conceito do nosso processo industrial”, destacou José Marques Braga Junior, diretor executivo da Viridis. “Nela, teremos todas as etapas previstas no projeto de escala industrial, mas em menor escala. Vamos validar todas as tecnologias, garantir conformidade ambiental e trazer segurança para a implantação de um projeto de qualidade.”

O reitor da UNIFAL-MG, professor Sandro Amadeu Cerveira, também ressaltou os benefícios da parceria. “Essa cooperação é uma via de mão dupla. A universidade, que é responsável por cerca de 90% da pesquisa produzida no país, leva seu conhecimento para dentro das empresas, contribuindo com melhorias nos processos produtivos e ampliando a consciência tecnológica e ambiental. Por outro lado, também é uma grande oportunidade para que nossos alunos, junto com seus professores, conheçam de perto a aplicação prática do que desenvolvemos em sala de aula e laboratórios.”

Para o prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney, a iniciativa representa um passo importante para o desenvolvimento regional. “Essa parceria entre município, Viridis e UNIFAL é fundamental. Estamos falando da formação de mão de obra qualificada para um novo mercado que está se consolidando: a exploração de terras raras. Mesmo antes do início efetivo das operações, a Viridis já busca apoio das universidades locais, gerando oportunidades e emprego para a população.”

A cerimônia contou com a presença de secretários municipais, vereadores, colaboradores da empresa, professores e estudantes da universidade, que acompanharam de perto o início de uma iniciativa que promete contribuir significativamente para o avanço científico, econômico e ambiental da região.

O CPTR terá um papel estratégico na formação de profissionais, no estímulo à pesquisa acadêmica e no avanço da inovação tecnológica em um setor promissor e de interesse nacional.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas