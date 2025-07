Poços de Caldas ganha Unidade de Reabilitação Oncológica

Foram arrecadados R$ 134 mil, por meio de doações do projeto Renovando Esperanças – uma escola de formação política – e de empresas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Foi inaugurada nesta terça-feira (15), em Poços de Caldas, a nova Unidade de Reabilitação Oncológica do GAAPO – Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico. O espaço, localizado na Rua Piauí, 524, no Centro, é o primeiro da cidade com estrutura voltada para a fisioterapia pélvica oncológica, com foco na recuperação de funções motoras e no alívio de sintomas como dor, fadiga e incontinência. Todo o atendimento será oferecido de forma gratuita a pacientes oncológicos.

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades, voluntários, pacientes e parceiros da iniciativa. A nova unidade é fruto do envolvimento direto da comunidade e de diversas instituições. Ao todo, foram arrecadados R$ 134 mil, por meio de doações do projeto Renovando Esperanças – uma escola de formação política – e de empresas como Alcoa Foundation, Solidariedade Azzi, Sicredi, Leveduca, Mineração Curimbaba, além da colaboração da população.

Com os recursos, foi possível equipar e estruturar o espaço, ampliando a capacidade de atendimento do GAAPO, que desde 2016 atua na cidade com acolhimento e suporte a pacientes em tratamento oncológico. Atualmente, a entidade assiste 663 pessoas, sendo que mais da metade tem mais de 60 anos e cerca de 80% são mulheres. Somente em 2024, já foram realizados 1.776 atendimentos nas áreas de enfermagem, fisioterapia e psicologia.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas