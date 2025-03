Poços de Caldas fortalece parcerias para qualificação e desenvolvimento industrial

Na manhã desta quarta-feira (12), o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Franco Martins, acompanhado da gerente da Seção de Desenvolvimento de Projetos, Laís Lavras, se reuniu com representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG para discutir novos projetos, cursos e eventos que serão realizados em Poços de Caldas, visando impulsionar o setor industrial da cidade.

O encontro contou com a presença de Rodrigo Batista, presidente da Regional Sul da FIEMG, Wesley Tomaz Gomes dos Reis, agente de Relações com o Mercado, e Fabiano Pivoto, gerente do SENAI. Durante a reunião, foram debatidas estratégias para o desenvolvimento de iniciativas que envolvem a qualificação profissional, a promoção de eventos de capacitação e a criação de projetos que beneficiem diretamente a indústria local, contribuindo para o crescimento e inovação do setor.

O Secretário Franco Martins destacou a importância da parceria entre o município e as entidades do setor industrial para fomentar o desenvolvimento econômico: “A colaboração entre a Prefeitura, o SENAI e a FIEMG é essencial para a geração de oportunidades para Poços de Caldas. A capacitação e os eventos promovidos irão fortalecer nossa indústria e atrair investimentos.”

Durante o encontro, também foram alinhados os próximos passos para a realização de cursos e eventos que atenderão a demanda por qualificação no setor industrial, além de discutir novos projetos para atrair mais indústrias e gerar emprego e renda para a população.

A Prefeitura Municipal reafirma seu compromisso em apoiar o crescimento da indústria e o desenvolvimento econômico de Poços de Caldas, com o foco na capacitação e inovação.

