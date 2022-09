Poços de Caldas foi sede do festival paralímpico com mais de 370 participantes

Poços de Caldas foi uma das 105 sedes e reuniu durante toda manhã mais de 270 crianças e jovens da região.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Na manhã do último sábado(24), aconteceu em 105 cidades, incluindo Poços de Caldas, o Festival Paralímpico Loterias Caixa, evento que conta com a organização do Comitê Paralímpico Brasileiro, realizado no Complexo João Monteiro no Parque Esperança.

Poços de Caldas foi uma das 105 sedes e reuniu durante toda manhã mais de 270 crianças e jovens da região, mais de 70 voluntários que tiveram a oportunidade de adquirir experiência e experimentação de três modalidades: bocha paralímpica, parabaminton e atletismo.

A abertura contou com a presença do vice-prefeito, Julio César de Freitas, vereador, Wellington Guimarães, a secretária Interina de Esportes, Marcela Carvalho, o presidente do CIDEP (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico) Eraldo Sandi dos Santos e toda equipe, além de representantes das instituições AADV, Adefip, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado “Helen Keller”, Apae e diversas outras que marcaram a abertura com apresentações de música e capoeira, animando todos os presentes.

O evento serviu também para lembrar o Dia Nacional de Atleta Paralímpico, comemorado em 22 de setembro e o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro.

Na oportunidade, o vice-prefeito, Júlio César de Freitas, deu boas-vindas a todos e reforçou a importância da inclusão na vida das pessoas. “Um dia festivo que merece ser celebrado, mais importante do que o resultado esportivo é o papel social, de inclusão e de qualidade de vida que o paradesporto pode representar para a pessoa com deficiência, em especial para os nossos jovens”, destaca.

O evento teve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A programação incluiu, ainda, palestras nas escolas e exposições.

O presidente do CIDEP – Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico, Eraldo Sandi dos Santos, destaca que foi um sucesso fomentar as modalidades paralímpicas para mais de 600 crianças das escolas de Poços de Caldas, que puderam conhecer de perto as atividades paralímpicas. “Para nós que acreditamos no esporte foi muito gratificante realizar esse evento e fazer com que a cidade compreenda o paralímpico, para que as cada vez mais crianças incluam as atividades paralímpicas e tragam as crianças e jovens para dentro do esporte. Esperamos que em 2023 mais inscritos e escolas participem para que esse movimento seja fomentado a cada dia.”

A primeira edição do festival, há quatro anos, foi realizada em 48 locais com a participação de mais de 7 mil crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e recebeu mais de 10 mil inscritos. No ano seguinte, a ação foi cancelada devido à pandemia de Covid-19 e retornou em 2021, com 8 mil participantes em 70 núcleos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.