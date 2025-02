Poços de Caldas firma acordo com Estado para implementar Programa Cidades do Futuro

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas firmou um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SEDE) para a implementação do programa “Cidades do Futuro” no município. O extrato do acordo foi publicado no Diário do Executivo de Minas Gerais desta quarta-feira (12/02), oficializando uma parceria que visa promover a digitalização de serviços, estimular a inovação e promover a economia local.

O lançamento oficial do programa em Poços de Caldas contará com a presença do Secretário Executivo do Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo Oliveira, consolidando a adesão do município à iniciativa, no próximo mês.

O que é o programa “Cidades do Futuro”?

A iniciativa procura fomentar a modernização da gestão pública municipal, utilizando soluções tecnológicas que melhorem a eficiência dos serviços oferecidos à população. Além disso, buscar fortalecer o ecossistema de inovação local, incentivando o desenvolvimento de novos negócios e a geração de empregos de qualidade.

O programa é estruturado em fases, sendo a primeira delas um “Pré-Operacional” , que envolve:

Preparação e planejamento estratégico das ações;

Definição de um plano de trabalho para orientar a execução do programa;

Realização de uma cerimônia simbólica de adesão, reforçando o compromisso do município;

Promoção de uma “aula magna” , na qual serão aprovadas as diretrizes do programa entre o Estado e os municípios participantes.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poços de Caldas, Franco Martins, essa é uma grande conquista para o município.”Poços de Caldas se destaca no cenário estadual por sua capacidade de inovação e crescimento sustentável. A adesão ao programa ‘Cidades do Futuro’ representa um avanço significativo para a modernização da gestão pública e para o fortalecimento do nosso ecossistema de inovação. Com esse lançamento, damos mais um passo rumo a um futuro promissor e tecnologicamente avançado para nossa cidade.”

O acordo tem vigência de 24 meses, sendo assinado pelo prefeito Paulo Ney de Castro Júnior e pelo representante da SEDE, Lucas Mendes de Faria Rosa.

O programa não se limita apenas à implementação de tecnologia, mas também à adaptação das soluções às realidades locais e à construção de parcerias estratégicas. Dessa forma, Poços de Caldas poderá acessar recursos, conhecimento e inovação para consolidar sua posição como um dos principais polos tecnológicos e econômicos do estado.

Com essa iniciativa, a cidade reforça seu compromisso com a modernização da gestão pública, proporcionando mais eficiência, transparência e qualidade de vida para a população.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas