Poços de Caldas fecha 2023 com saldo positivo na geração de empregos

O Sul de Minas gerou mais de 18 mil novas vagas de trabalho em 2023.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No encerramento do ano de 2023, o município de Poços de Caldas comemora um saldo positivo na geração de empregos, segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça-feira (30).

Os números indicam que foram realizadas 27.008 admissões ao longo do ano, contra 26.266 demissões, resultando em saldo positivo de 742 vagas.

O Sul de Minas gerou mais de 18 mil novas vagas de trabalho em 2023.

No estado

A análise setorial dos dados revela que a agropecuária foi o único segmento que apresentou uma redução no estoque de empregos, com 53.660 postos a menos, representando uma queda de 3,02%. A indústria, construção, comércio e serviços, por sua vez, mantiveram uma tendência positiva, contribuindo para o crescimento econômico da região.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas