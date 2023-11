Poços de Caldas em destaque no Delta Fórum 2023 em Belo Horizonte

O Delta Fórum 2023, em sua terceira edição, aconteceu entre os dias 21 e 23 de novembro na sede do Sebrae Minas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta quinta-feira(23), Poços de Caldas foi destaque do Delta Fórum 2023 em Belo Horizonte, um dos principais eventos nacionais dedicados ao debate sobre o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios. Organizado pelo Sebrae Minas, o evento proporcionou um espaço valioso para discutir desafios, identificar oportunidades e apresentar estratégias inovadoras para atrair investimentos.

O prefeito de Poços de Caldas, integrou o painel intitulado “Superando Desafios e Identificando Oportunidades: Estratégias para Atrair Investimentos”, onde compartilhou percepções ao lado de Leonardo Medina e Tadeu Barbosa. A moderação ficou a cargo de Carlos Augusto Romualdo, abordando os primeiros passos do município para ser mais atrativo.

Sérgio Azevedo, ressaltou que Poços foi conhecida principalmente pelo turismo e pelas águas termais milagrosas, a atração de novos investimentos foi devido ao trabalho duro durante todos os anos em oferecer um governo técnico. Empresas de grande porte optaram pelo município para o início de seus aportes, além de empresas já consolidadas na cidade, que ampliam suas plantas, fazendo grandes investimentos.

Poços de Caldas também foi pioneira na criação de programas de recuperação econômica. Além de contar com diversas universidades em pleno funcionamento e a partir do oferecimento de novas vagas de emprego, a qualificação se torna um pilar fundamental. O município conta também com diversas instituições parceiras e todo o Sistema S – Sesi, Sebrae, Senai/Fiemg, Sest/Senat, Sesc, Senac, que realizam qualificações gratuitas aos futuros profissionais que entrarão em atuação para toda a região.

Um dos destaques também foi a concessão dos atrativos turísticos, que é um case nacional, considerado inovador por aliar os interesses privados à manutenção dos bens públicos e dos ativos naturais.

Durante o evento ainda foi celebrada a parceria entre o Sebrae Minas e a Invest Minas, que oferece às prefeituras mineiras a oportunidade de se conectar com especialistas, líderes do setor e empresas de sucesso. Essa colaboração visa explorar estratégias fundamentais para tornar os municípios mais atrativos e eficientes na captação de investimentos.

Durante o fórum, além das discussões, houve a assinatura de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) entre secretarias de governo do Estado e o Sebrae Minas. Esses acordos visam estimular o empreendedorismo e a inovação em diferentes territórios de Minas Gerais, além de ampliar o acesso a crédito e serviços financeiros para pequenos negócios do estado. Um destaque foi o acordo para a realização conjunta do programa “Cidades do Futuro”.

Para o prefeito, Sérgio Azevedo, a participação no Delta Fórum 2023 representou uma nova oportunidade de destacar os esforços em prol do desenvolvimento econômico e da atração de empresas em Poços de Caldas. “Em um dos eventos mais significativos de gestão e empreendedorismo do Estado, promovido pelo Sebrae, pude compartilhar as práticas inovadoras que colocaram nosso município como referência. O trabalho realizado em Poços de Caldas tem se destacado, por inspiração, para outros municípios. É uma satisfação, para mim, compartilhar essa experiência e, mais do que isso, contribuir para que outras cidades também possam trilhar caminhos semelhantes. Essa participação reitera a verdade de que um governo técnico é capaz de transformar a história e a contribuição do desenvolvimento local. Isso não apenas valida nossos esforços até o momento, mas também reforça a importância de continuarmos buscando soluções inovadoras e estratégias eficazes para promover o crescimento sustentável de nosso município. Estamos construindo juntos um futuro promissor para Poços de Caldas.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas