Poços de Caldas e Caixa Econômica Federal assinam convênio para soluções inovadoras

Poços de Caldas entra, assim, para um grupo de mais de 20 municípios que firmaram esse tipo de parceria, ao lado de grandes cidades como Rio de Janeiro e Recife

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Cumprindo agenda em Brasília, o prefeito Paulo Ney assinou, nesta quarta-feira (19), um convênio histórico entre a Prefeitura de Poços de Caldas e a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de promover inovação e colaboração institucional em desafios públicos. O documento estabelece uma parceria estratégica para o intercâmbio de conhecimento, experiências e apoio a startups, com destaque para o compartilhamento de espaços físicos de inovação, como o Hub de Inovação “Espaço TEIA”.

O protocolo de intenções visa integrar o *Espaço TEIA* com programas desenvolvidos pela Prefeitura de Poços de Caldas, criando um ambiente propício ao desenvolvimento de GovTechs e ao fortalecimento mútuo das instituições envolvidas. O *Espaço TEIA*, localizado em Brasília, é o primeiro hub da Caixa dedicado à inovação e conecta startups de GovTech de diversas regiões do Brasil. Até o momento, 11 startups atuam no local, desenvolvendo soluções para o setor público e privado, sendo selecionadas através de relatórios do *BrazilLab*, que mapeia iniciativas GovTech no país.

A cidade de Poços de Caldas entra, assim, para um seleto grupo de mais de 20 municípios que firmaram esse tipo de parceria, ao lado de grandes cidades como Rio de Janeiro e Recife, reafirmando seu compromisso com a modernização e inovação no setor público.

Em sua fala, o prefeito Paulo Ney destacou a importância desse convênio. “Essa é uma atitude pioneira da Caixa Econômica Federal, que, sempre parceira dos municípios, vai incentivar a inovação dentro das cidades, trazendo soluções para o cidadão e, ao mesmo tempo, incentivando a criação de startups em todo o Brasil. Poços de Caldas agora

tem a oportunidade de fazer parte desse movimento inovador, que vai fortalecer a gestão pública e gerar novas oportunidades.”

A Gerente Nacional de Inovação da Caixa Econômica Federal, Tânia Lustosa, também fez questão de destacar o momento. “Com muita felicidade, hoje estamos assinando um protocolo de intenções para o compartilhamento do uso desse espaço e poder inovar em Poços de Caldas. Estamos muito empolgados com a possibilidade de, juntos, impulsionar a inovação e gerar novas soluções que beneficiem tanto a cidade quanto o país”, afirmou Tânia.

Com essa parceria, a Prefeitura de Poços de Caldas, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, visa fomentar um ecossistema de inovação que potencialize as capacidades institucionais, oferecendo novas oportunidades para startups e modernizando a gestão pública.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas