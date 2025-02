Poços de Caldas e Águas da Prata se reúnem para alinhar ações do CRAS

Objetivo principal é fortalecer o suporte oferecido às famílias da região, promovendo um atendimento mais eficiente e integrado.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No próximo dia 21 de fevereiro, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Águas da Prata (SP) e de Poços de Caldas (MG) realizarão uma reunião para alinhar estratégias de atendimento à população do bairro Marco Divisório, localizado na divisa entre os dois municípios.

O encontro acontece às 18h na Escola Nicolina Bernardo, no Marco Divisório, e contará com a presença de representantes das duas unidades do CRAS, que discutirão formas de potencializar as ações já desenvolvidas, seja de maneira individual ou conjunta. O objetivo principal é fortalecer o suporte oferecido às famílias da região, promovendo um atendimento mais eficiente e integrado.

A secretária de Promoção Social de Poços de Caldas, Marcela Carvalho, destacou a importância da integração entre os municípios: “A cooperação entre os CRAS de Águas da Prata e Poços de Caldas é fundamental para garantir um atendimento mais completo e eficaz às famílias do Marco Divisório. A troca de experiências e a construção de estratégias conjuntas fortalecem a rede de assistência social e proporcionam um impacto positivo direto na vida da população.”

Os moradores do bairro estão convidados a participar do evento, contribuindo com sugestões e debatendo propostas que aprimorem os serviços socioassistenciais prestados na comunidade. A participação popular será essencial para compreender as demandas locais e desenvolver iniciativas que atendam às necessidades da população de maneira mais eficaz.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas