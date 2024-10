Poços de Caldas divulga programação das ações do Outubro Rosa

O objetivo é alertar sobre a prevenção do câncer de mama e de colo do útero, como atividades educativas e diversas ações voltadas para as mulheres.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia na segunda-feira (7) a campanha Outubro Rosa de conscientização, prevenção e diagnóstico precoce contra o câncer de mama no município. A campanha é realizada anualmente com o objetivo de conscientizar a população sobre prevenção e diagnóstico, que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), atingiu 73.610 novos casos no Brasil, só em 2024.

Além das ações de rotina envolvendo saúde da mulher, ao longo deste mês de outubro, uma série de ações serão desenvolvidas no Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, com o objetivo de alertar, principalmente, sobre a prevenção do câncer de mama e de colo do útero, como atividades educativas e diversas ações voltadas para as mulheres.

Programação

Dia 7 – Segunda

12h – Informações sobre a prevenção do Câncer de mama;

12h30 – Sessão de automassagem / autodrenagem em ambiente coletivo – alunos da PUC Fisioterapia

13h – Depoimento paciente;

14h – Design de sobrancelha – Rosana

Maquiagem – Andressa

15h – Café da tarde

Dia 9 – Quarta

9h – Roda de conversa

Outubro Rosa e a relação com a Saúde Mental – Psicóloga Laila

Dia 14

12h – Palestra: “Viva Rosa além de Outubro: a vida toda é momento de cuidado”

Equipe GAAPO

14h – Design de sobrancelha – Rosana

Maquiagem – Andressa

15h – Café da tarde

Design de sobrancelha – Rosana

Dia 21

13h – Palestra: “Viva Rosa além de Outubro: a vida toda é momento de cuidado”

Equipe GAAPO

14h – Design de sobrancelha – Rosana

Maquiagem – Andressa

Cabeleireira – Betinha

15h – Café da tarde

Dia 31

13h – Dinâmica – Patricia – Assiste Social

Depoimentos pacientes

15h – Café especial de encerramento

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas